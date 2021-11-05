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Рада скасувала прописку у паспорті – зареєструвати місце проживання можна буде в "Дії"

П'ятниця, 5 листопада 2021, 13:43

Верховна Рада прийняла закон про реєстрацію місця проживання, яке відтепер можна буде змінити онлайн у порталі "Дія".

Джерело: Верховна Рада, Telegram-канал міністра цифрових трансформацій Михайла Федорова

Пряма мова: "Знищуємо штамп в паспорті і "папірець" до ID-картки. Ми спрощуємо топ-послугу, формат якої давно віджив своє. Зареєструвати місце проживання можна буде онлайн.

Сьогодні ВРУ прийняла законопроект в цілому.

Тепер ви прямо в додатках або на порталі Дія можете вказати адресу, за яким фактично проживаєте, і отримати підтвердження від власника житла".

Деталі: За словами Федорова, оформити пенсію, документи або отримати меддопомогу можна буде там, де людина проживає, а не там, де прописана.

Місце реєстрації не буде давати людині право власності на житло, а лише повідомляти державі, де громадянин проживає.

Зараз, за словами міністра, послуга працює в 7 містах в експериментальному форматі і скоро буде доступна всім.

Відповідно до положень закону місце проживання декларується у:

  • житлі, яке перебуває у приватній власності;
  • житлі, призначеному для короткострокового проживання.

Місце проживання реєструється:

  • у житлі комунальної власності, що підлягає приватизації;
  • у службовому житлі.

Українська правда
Теми: ДіяВерховна Рада


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