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У Раді подумували робити ковід-тести нардепам за держкошт. Корнієнко пояснив, чому не будуть

П'ятниця, 5 листопада 2021, 13:39
У Раді подумували робити ковід-тести нардепам за держкошт. Корнієнко пояснив, чому не будуть
Олександр Корнієнко. фото з сайту "Слуги народу"

Перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко каже, що питання можливості тестувати на коронавірус депутатів за державні кошти обговорювалося, але грошей на це кошторисі парламенту не знайшли.

Джерело: Корнієнко у коментарі журналістам у кулуарах парламенту 5 листопада, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Немає безкоштовного тестування (на виявлення коронавірусної хвороби COVID-19) для депутатів. Це все нісенітниця, яку поширюють у медіа спеціально налаштовані люди та плутають і депутатів у тому числі, хоча ми вже їх інформували.

Це все (тестування) проводитиметься поза Верховною Радою: будуть спеціальні пункти тестування, як звичайні на антиген, і на комерційній основі і депутати, і не депутати, і співробітники апарату (парламенту), і представники медіа (зможуть зробити там тест). Більше того, вони (центри для проведення тестів) будуть просто на вулиці розташовані".

Деталі: При цьому Корнієнко зазначив, що питання щодо можливості проводити тестування депутатів за державні кошти обговорювалося, після чого стало зрозуміло, "що, виходячи зі кошторису Верховної Ради, немає таких статей, немає таких можливостей".

"Є медичне обслуговування, але воно не бюджетується на Верховну Раду, а на Державне управління справами, а це зовсім інша історія – це не ми", – уточнив політик.

Крім того, він нагадав, що у готелях "Національний" та "Київ" працюють пункти вакцинації від COVID-19, які з наступного тижня "запрацюють на повну потужність".

За словами Корнієнка, більш детальну інформацію про режим їхньої роботи буде оприлюднено на сайті ВР з понеділка 8 листопада.

Пряма мова: "У Раді є пункти, але просто доступ до парламенту обмежений відповідними протоколами. Тому ми вирішили відкрити пункти вакцинації в готелях, які знаходяться в управлінні Верховної Ради, але в яких немає обмеженого доступу. А пункти вакцинації в Раді також працюють, амбулаторії, і в нас тут, у медичному кабінеті на першому поверсі (будівлі на вулиці Грушевського, 5).

Що передувало: На засіданні 2 листопада народні депутати підтримали постанову, яка передбачає, що до будівель Верховної Ради з 15 листопада можна буде потрапити лише з ковід-сертифікатом, свіжим ПЛР-тестом чи довідкою про те, що людина перехворіла на Covid-19.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав трьох людей у парламенті, які заявляють, що не будуть вакцинуватись. Вони усі троє з монобільшості – Юрій Камельчук, Ліза Богуцька та Артем Дмитрук.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радакоронавірускарантин
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