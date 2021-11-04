Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Арахамія назвав "антивакцинаторів" у Раді

Четвер, 4 листопада 2021, 14:49
Арахамія назвав антивакцинаторів у Раді
Давид арахамія, фото з його фейсбук-сторінки

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав трьох людей у парламенті, які заявляють, що не будуть вакцинуватись. Вони усі троє з монобільшості – Юрій Камельчук, Ліза Богуцька та Артем Дмитрук.

Джерело: коментар Арахамії журналістам

Пряма мова Арахамії: "У нас є інформація по тих людях, які надали дозвіл – понад 150 людей, які сказали (що вони вакциновані – ред.). Багато людей сказали – я не хочу поширювати цю інформацію.

Ну, вони мають право. Але тоді ми не можемо скласти нормальну статистику (вакцинованих у парламенті – ред.).

Але я питаю людей, окрім Камельчука і Богуцької я, чесно кажучи, не знаю людей, які відкрито кажуть, що вони не вакцинуються. А, ще Дмитрук, так".

Деталі: Після цього Арахамія додав, що на засіданні фракції розглянуть виключення з неї Дмитрука.

Довідково: Парламент днями ухвалив постанову, згідно з якою в Раду можна буде зайти лише вакцинованим або з негативним тестом.

Нагадаємо:

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Арахаміявакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Арахамія
В "Слузі народу" вимагають перевірку всіх обласних воєнкомів, Борисов на особливому контролі
Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія
Арахамія відповів прем’єру Грузії натяками про публікацію транзакцій з банківських рахунків
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: