Арахамія назвав "антивакцинаторів" у Раді

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав трьох людей у парламенті, які заявляють, що не будуть вакцинуватись. Вони усі троє з монобільшості – Юрій Камельчук, Ліза Богуцька та Артем Дмитрук.

Джерело: коментар Арахамії журналістам

Пряма мова Арахамії: "У нас є інформація по тих людях, які надали дозвіл – понад 150 людей, які сказали (що вони вакциновані – ред.). Багато людей сказали – я не хочу поширювати цю інформацію.

Ну, вони мають право. Але тоді ми не можемо скласти нормальну статистику (вакцинованих у парламенті – ред.).

Але я питаю людей, окрім Камельчука і Богуцької я, чесно кажучи, не знаю людей, які відкрито кажуть, що вони не вакцинуються. А, ще Дмитрук, так".

Деталі: Після цього Арахамія додав, що на засіданні фракції розглянуть виключення з неї Дмитрука.

Довідково: Парламент днями ухвалив постанову, згідно з якою в Раду можна буде зайти лише вакцинованим або з негативним тестом.

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