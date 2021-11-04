Арахамія назвав "антивакцинаторів" у Раді
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав трьох людей у парламенті, які заявляють, що не будуть вакцинуватись. Вони усі троє з монобільшості – Юрій Камельчук, Ліза Богуцька та Артем Дмитрук.
Джерело: коментар Арахамії журналістам
Пряма мова Арахамії: "У нас є інформація по тих людях, які надали дозвіл – понад 150 людей, які сказали (що вони вакциновані – ред.). Багато людей сказали – я не хочу поширювати цю інформацію.
Ну, вони мають право. Але тоді ми не можемо скласти нормальну статистику (вакцинованих у парламенті – ред.).
Але я питаю людей, окрім Камельчука і Богуцької я, чесно кажучи, не знаю людей, які відкрито кажуть, що вони не вакцинуються. А, ще Дмитрук, так".
Деталі: Після цього Арахамія додав, що на засіданні фракції розглянуть виключення з неї Дмитрука.
Довідково: Парламент днями ухвалив постанову, згідно з якою в Раду можна буде зайти лише вакцинованим або з негативним тестом.
Нагадаємо:
- 3 листопада у столиці на площі біля Верховної Ради пройшов марш за права або так званий марш "антивакцинаторів".
- Центр протидії дезінформації РНБО за результатами аналізу інформаційного поля Telegram-каналів України підтвердив інформаційну операцію РФ, спрямовану на зменшення рівня вакцинаціїта зростання кількості смертей.