На Львівщині утилізують 40 тисяч доз AstraZeneca

У Львівській області не використали до завершення терміну придатності близько 40 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, її передадуть на централізовані склади для утилізації.

Джерело: директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис під час брифінгу, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Чемериса: "До нас ця (вакцина - ред.) поступила як невідкладна допомога. Є близько 40 тис. AstraZeneca, яку ми не використали, і в якої минув термін придатності. Вона зараз знаходиться на карантині, далі її передадуть на централізовані склади, де утилізують".

Деталі: Він додав, що в області охочі вакцинуватися найчастіше обирають Pfizer, на другому місці - Coronavac, а AstraZeneca – найрідше.

Щодня на Львівщині, за словами Чемериса, вакцинуються від 18 до 22 тисяч людей, а щеплені двома дозами вже 23% населення регіону.

Нагадаємо: У вересні повідомлялося, що МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer, оскільки були порушені умови транспортування та зберігання.

Станом на 5 листопада понад 11 мільйонів українців вже отримали одну дозу вакцини від COVID-19.