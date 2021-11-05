Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Львівщині утилізують 40 тисяч доз AstraZeneca

П'ятниця, 5 листопада 2021, 14:03
На Львівщині утилізують 40 тисяч доз AstraZeneca
фото: КМДА

У Львівській області не використали до завершення терміну придатності близько 40 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, її передадуть на централізовані склади для утилізації.

Джерело: директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис під час брифінгу, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Чемериса: "До нас ця (вакцина - ред.) поступила як невідкладна допомога. Є близько 40 тис. AstraZeneca, яку ми не використали, і в якої минув термін придатності. Вона зараз знаходиться на карантині, далі її передадуть на централізовані склади, де утилізують".

Деталі: Він додав, що в області охочі вакцинуватися найчастіше обирають Pfizer, на другому місці - Coronavac, а AstraZeneca – найрідше.

Щодня на Львівщині, за словами Чемериса, вакцинуються від 18 до 22 тисяч людей, а щеплені двома дозами вже 23% населення регіону.

Нагадаємо: У вересні повідомлялося, що МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer, оскільки були порушені умови транспортування та зберігання.

Станом на 5 листопада понад 11 мільйонів українців вже отримали одну дозу вакцини від COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусЛьвівщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
вакцинація
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: