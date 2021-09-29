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МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer

Середа, 29 вересня 2021, 23:28
фото: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer, оскільки були порушені умови транспортування та зберігання. Тим часом між собою судяться постачальник та логіст вакцини.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Ляшка: "Була інформація, що при транспортуванні був порушений холодовий режим. Ми цю вакцину (Pfizer – ред.) забрали і почали розслідування. Вона зберігається на складі. У нас не було чіткого доказу, що температурний режим дійсно був порушений.

Саме тому вона зберігається на складі, йде судовий процес між постачальником і логістом. Ми не можемо допустити в обіг вакцину, де був порушений температурний режим".

Деталі: Він уточнив, що йдеться про 34 036 доз вакцини.

Стосовно вакцини AstraZeneca, термін придатності якої спливає в жовтні, за словами Ляшка, 1,7 тис. доз препарату будуть використані протягом 30 вересня.

Нагадаємо: Від початку вакцинальної кампанії в Україні 6 926 717 людей отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, обидві дози отримали 5 565 270 людей.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗЛяшко Віктор


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