МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer
Міністерство охорони здоров'я утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer, оскільки були порушені умови транспортування та зберігання. Тим часом між собою судяться постачальник та логіст вакцини.
Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, якого цитує "Укрінформ"
Пряма мова Ляшка: "Була інформація, що при транспортуванні був порушений холодовий режим. Ми цю вакцину (Pfizer – ред.) забрали і почали розслідування. Вона зберігається на складі. У нас не було чіткого доказу, що температурний режим дійсно був порушений.
Саме тому вона зберігається на складі, йде судовий процес між постачальником і логістом. Ми не можемо допустити в обіг вакцину, де був порушений температурний режим".
Деталі: Він уточнив, що йдеться про 34 036 доз вакцини.
Стосовно вакцини AstraZeneca, термін придатності якої спливає в жовтні, за словами Ляшка, 1,7 тис. доз препарату будуть використані протягом 30 вересня.
Нагадаємо: Від початку вакцинальної кампанії в Україні 6 926 717 людей отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, обидві дози отримали 5 565 270 людей.
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