Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer

Середа, 29 вересня 2021, 23:28
МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer
фото: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer, оскільки були порушені умови транспортування та зберігання. Тим часом між собою судяться постачальник та логіст вакцини.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Ляшка: "Була інформація, що при транспортуванні був порушений холодовий режим. Ми цю вакцину (Pfizer – ред.) забрали і почали розслідування. Вона зберігається на складі. У нас не було чіткого доказу, що температурний режим дійсно був порушений.

Саме тому вона зберігається на складі, йде судовий процес між постачальником і логістом. Ми не можемо допустити в обіг вакцину, де був порушений температурний режим".

Деталі: Він уточнив, що йдеться про 34 036 доз вакцини.

Стосовно вакцини AstraZeneca, термін придатності якої спливає в жовтні, за словами Ляшка, 1,7 тис. доз препарату будуть використані протягом 30 вересня.

Нагадаємо: Від початку вакцинальної кампанії в Україні 6 926 717 людей отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, обидві дози отримали 5 565 270 людей.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗЛяшко Віктор
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
Усі новини...
Реклама: