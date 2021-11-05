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Зеленський ввів нових міністрів до РНБО і знайшов заміну Резнікову в ТКГ

П'ятниця, 5 листопада 2021, 20:22
Зеленський ввів нових міністрів до РНБО і знайшов заміну Резнікову в ТКГ
Фото: РНБО

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони, а також зробив Андрія Костіна тимчасовим виконуючим обов’язків першого заступника глави делегації України у Тристоронній контактній групі.

Джерело: повідомлення про укази на сайті президента

Деталі: Одним із указів Зеленський ввів до складу РНБО людей, що цього тижня стали міністрами: міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна, першу віцепрем'єрку - міністра економіки України Юлію Свириденко, міністра оборони Олексія Резнікова.

Водночас зі склади РНБО виводяться Олексій Любченка, Андрій Таран, Олег Уруський.

Іншим указом Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків першого заступника глави делегації України для участі у ТКГ на Андрія Костіна, який є членом делегації, представником України в робочій групі з політичних питань.

До цього першим заступником глави делегації України у ТКГ був Резніков.

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Українська правда

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Теми: ТКГРНБОЗеленський
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