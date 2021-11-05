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Слідство шукає колишнього головного лікаря інфекційної лікарні, де в пожежі загинули 4 людини

П'ятниця, 5 листопада 2021, 21:38
Слідство шукає колишнього головного лікаря інфекційної лікарні, де в пожежі загинули 4 людини
Фото: поліція

У рамках розслідування пожежі у запорізькій інфекційній лікарні слідство повідомило про підозру колишнього головного лікаря обласної інфекційної лікарні в Запоріжжі, де в результаті пожежі в лютому цього року загинули 4 людини.

Джерела: повідомлення національної поліції

Деталі: Слідче управління поліція в Запорізькій області після отримання результатів комплексних експертиз,  прийняло рішення повідомити про підозру колишньому головному лікарю "Обласної інфекційної клінічної лікарні" у вчиненні злочинів передбачених:

ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки);

ч. 2 ст. 272  (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

В повідомленні вказується, що на теперішній час підозрюваний ухиляється від слідства, у зв’язку з чим поліція вживає заходи щодо його розшуку.

Що цьому передувало: В ніч на 4 лютого 2021 року виникло загоряння в одній із палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні в Запоріжжі.  В пожежі загинуло четверо людей, в тому числі медичний працівник. Ще двоє пацієнтів отримали опіки та отруєння продуктами горіння.

Раніше слідство повідомило про підозру у вчиненні кримінального правопорушення завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу лікарні через "порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель людей та ч. 2 ст. 272, яке кваліфікується як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людей".

Передісторія:

  • Встановлено, що троє COVID-пацієнтів та лікар, які загинули, отруїлися чадним газом, а анестезіолог та медбрат отримали опіки й перебувають у лікарні.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціянадзвичайна подія
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