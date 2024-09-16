Зеленський на Ставці доручив Генштабу надати план дій для покращення роботи центрів підготовки

У понеділок 16 вересня президент Володимир Зеленський провів засідання ставки головнокомандувача, де доручив Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів бойової підготовки.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Провів Ставку. Заслухав зведення щодо обстановки на фронті, а також детальні доповіді обох наших розвідок – СЗР та ГУР – щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах. Розвідники відзначили помітне погіршення дисципліни в російських підрозділах".

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Деталі: Другим питанням стало обговорення готовності інженерного захисту критичної інфраструктури. Президент закликав завершити всі необхідні роботи в найкоротші терміни.

Також розглянули питання бойової підготовки військових. Зеленський дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів бойової підготовки.

Крім того, на ставці президент відзначив, що деякі країни, які постачають компоненти для дронів, запроваджують експортні обмеження. Проте, за словами Зеленського, держава має стратегію, щоб ці обмеження не стали критичними для обороноздатності України.