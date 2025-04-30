Зеленський може відвідати Чехію з неоголошеним візитом 4 травня – чеські ЗМІ

Президент Чехії Петр Павел 4 травня може прийняти українського колегу Володимира Зеленського, який, ймовірно, прибуде до країни з неоголошеним візитом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Seznam Zprávy та iDNES.cz

Деталі: В офісі Павела публічно анонсували, що в неділю його резиденція – Празький град – буде закрита для відвідувачів з 11:00 по 16:30 за місцевим часом.

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За інформацією ЗМІ, це може бути повʼязано з запланованим візитом Зеленського в Чехію, але офіційно це не підтвердили ані в уряді, ані в офісі президента країни.

Як пише iDNES.cz, президент України приїде до Праги з першою леді Оленою Зеленською і проведе зустрічі з Павелом, премʼєром Петром Фіалою та главою МЗС Яном Ліпавським.

Зазначимо, що попередній візит Зеленського до Чехії в липні 2023 року також був неоголошеним і тримався у таємниці до самого прибуття глави держави.

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Тим часом чеський президент Петр Павел відвідав Україну порівняно нещодавно – 21 березня.

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