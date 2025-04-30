Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський може відвідати Чехію з неоголошеним візитом 4 травня – чеські ЗМІ

Олег Павлюк, Анастасія ПроцСереда, 30 квітня 2025, 18:07
Зеленський може відвідати Чехію з неоголошеним візитом 4 травня – чеські ЗМІ
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Чехії Петр Павел 4 травня може прийняти українського колегу Володимира Зеленського, який, ймовірно, прибуде до країни з неоголошеним візитом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Seznam Zprávy та iDNES.cz

Деталі: В офісі Павела публічно анонсували, що в неділю його резиденція – Празький град – буде закрита для відвідувачів з 11:00 по 16:30 за місцевим часом.

Реклама:

За інформацією ЗМІ, це може бути повʼязано з запланованим візитом Зеленського в Чехію, але офіційно це не підтвердили ані в уряді, ані в офісі президента країни.

Як пише iDNES.cz, президент України приїде до Праги з першою леді Оленою Зеленською і проведе зустрічі з Павелом, премʼєром Петром Фіалою та главою МЗС Яном Ліпавським.

Зазначимо, що попередній візит Зеленського до Чехії в липні 2023 року також був неоголошеним і тримався у таємниці до самого прибуття глави держави.

РЕКЛАМА:

Тим часом чеський президент Петр Павел відвідав Україну порівняно нещодавно – 21 березня.

Читайте також: Гарантії для України, межа поступок та загроза війни проти НАТО: інтерв’ю президента Чехії.

ЧехіяЗвягільський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Шмигаль: Угоду про надра зі США можуть підписати найближчої доби
Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані: Axios оприлюднило деталі розмови 
У ЄС про вбивство журналістки Рощиної: РФ демонструє свою огидну жорстокість
оновленоТесть високопосадовця СБУ переоформлював нерухомість у Криму за законами РФ – hromadske
У Раді пропонують дозволити громадянам віком 60+ йти на контракт в ЗСУ
ФотоУ Києві затримали фотографа з РФ, який задушив свою дівчину-модель у фотостудії – поліція
Усі новини...
Чехія
У Чехії на мітингу популістів напали на хлопця з українським прапором
Україна до кінця квітня отримає 400 тисяч снарядів завдяки чеській ініціативі
Легендарний чеський хокеїст заявив, що експрезидент Росії погрожував його вбити
Останні новини
18:29
Financial Times про угоду щодо надр: між США та Україною в останню мить виникли розбіжності
18:18
Через російську атаку на Харківщині загинув чоловік
18:10
Волонтерство можуть зараховувати за практику у вишах: Зеленський підписав закон
18:07
Зеленський може відвідати Чехію з неоголошеним візитом 4 травня – чеські ЗМІ
17:58
Ізраїль вирішив відновити авіасполучення з Росією
17:50
Як буде управлятися "фонд про надра" та куди підуть прибутки: Шмигаль розкрив деталі
17:37
Економіка США впала вперше з 2022 року
17:34
Суд заарештував підозрюваних у справі про 120 тисяч бракованих мін для ЗСУ
17:25
У лікарні померла жінка, поранена під час атаки РФ на Кам’янське 26 квітня
17:18
У Міноборони хочуть розбронювати частину медиків: МОЗ створює списки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: