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У Росії черговий антирекорд випадків коронавірусу

Субота, 6 листопада 2021, 15:15
Getty Images

У Росії за добу 5 листопада зареєстровано 41 335 випадків коронавірусу, це максимальна кількість хворих за всю пандемію.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на дані оперативного штабу

Деталі: Останній добовий антирекорд (40 993 особи) було зафіксовано 30 жовтня.

У країні померло за добу 1188 пацієнтів. Найбільше смертей у Москві – 98, у Петербурзі – 86, у Московській області – 49.

У Москві виявили 6 880 нових випадків, у Санкт-Петербурзі – 3 138 хворих за добу, в Московській області – 3 085.

Передісторія:

  • Росія не визнає схвалені ВООЗ і регуляторами Євросоюзу та США ковід-вакцини виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna тощо. У той же час росіян та мешканців окупованих Росією територій прищеплюють "Спутником V" та аналогічними препаратами вітчизняного виробництва.
  • Президент Росії Володимир Путін 30 жовтня звернувся до країн Великої двадцятки з проханням "опрацювати питання" про взаємне визнання національних сертифікатів про вакцинацію та схвалити для використання "Спутник V", який досі не визнаний ВООЗ.

Теми: Росіякоронавірус


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