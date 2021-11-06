У Росії черговий антирекорд випадків коронавірусу

У Росії за добу 5 листопада зареєстровано 41 335 випадків коронавірусу, це максимальна кількість хворих за всю пандемію.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на дані оперативного штабу

Деталі: Останній добовий антирекорд (40 993 особи) було зафіксовано 30 жовтня.

У країні померло за добу 1188 пацієнтів. Найбільше смертей у Москві – 98, у Петербурзі – 86, у Московській області – 49.

У Москві виявили 6 880 нових випадків, у Санкт-Петербурзі – 3 138 хворих за добу, в Московській області – 3 085.

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