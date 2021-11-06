У Росії черговий антирекорд випадків коронавірусу
Субота, 6 листопада 2021, 14:15
У Росії за добу 5 листопада зареєстровано 41 335 випадків коронавірусу, це максимальна кількість хворих за всю пандемію.
Джерело: Інтерфакс із посиланням на дані оперативного штабу
Деталі: Останній добовий антирекорд (40 993 особи) було зафіксовано 30 жовтня.
У країні померло за добу 1188 пацієнтів. Найбільше смертей у Москві – 98, у Петербурзі – 86, у Московській області – 49.
У Москві виявили 6 880 нових випадків, у Санкт-Петербурзі – 3 138 хворих за добу, в Московській області – 3 085.
Передісторія:
- Росія не визнає схвалені ВООЗ і регуляторами Євросоюзу та США ковід-вакцини виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna тощо. У той же час росіян та мешканців окупованих Росією територій прищеплюють "Спутником V" та аналогічними препаратами вітчизняного виробництва.
- Президент Росії Володимир Путін 30 жовтня звернувся до країн Великої двадцятки з проханням "опрацювати питання" про взаємне визнання національних сертифікатів про вакцинацію та схвалити для використання "Спутник V", який досі не визнаний ВООЗ.