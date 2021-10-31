Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России новый рекорд заражений ковид – 41 тысяча случаев в день

Воскресенье, 31 октября 2021, 10:06
В России новый рекорд заражений ковид – 41 тысяча случаев в день
Больница в РФ, Фото AFP/Getty Images

В России 30 октября коронавирус выявили у 40 993 человек, это самое большое количество случаев с начала эпидемии.  

Источник: Новая газета со ссылкой на данные российского оперативного штаба

Детали: Почти 41 тысяча заражений - новый рекорд, в последнее время в России ежедневно фиксируют около 40 тысяч новых больных.

В Москве коронавирус за последние сутки выявили у 7603 пациентов. В Подмосковье зарегистрировали 2737 новых пациентов с инфекцией, в Петербурге — 3597.

Напомним:

  • 29 октября в РФ обнаружили 40 251 случай коронавируса, это тоже было максимальным значением.
  • Россия не признает одобренные ВОЗ и регуляторами Евросоюза и США ковид-вакцины производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna и др. В то же время россиян и жителей оккупированных Россией территорий прививают "Спутником V" и аналогичными препаратами отечественного производства.
  • Президент России Владимир Путин обратился к странам Большой двадцатки с просьбой "проработать вопрос" о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации и одобрить для использования "Спутник V", до сих пор не признанный ВОЗ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиякоронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Росcия
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
Россияне укрепляются на ЗАЭС, как будто готовятся к бою – сотрудник станции
Последние новости
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
Все новости...
Реклама: