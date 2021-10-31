В России новый рекорд заражений ковид – 41 тысяча случаев в день

В России 30 октября коронавирус выявили у 40 993 человек, это самое большое количество случаев с начала эпидемии.

Источник: Новая газета со ссылкой на данные российского оперативного штаба

Детали: Почти 41 тысяча заражений - новый рекорд, в последнее время в России ежедневно фиксируют около 40 тысяч новых больных.

В Москве коронавирус за последние сутки выявили у 7603 пациентов. В Подмосковье зарегистрировали 2737 новых пациентов с инфекцией, в Петербурге — 3597.

Напомним: