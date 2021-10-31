В России новый рекорд заражений ковид – 41 тысяча случаев в день
Воскресенье, 31 октября 2021, 10:06
В России 30 октября коронавирус выявили у 40 993 человек, это самое большое количество случаев с начала эпидемии.
Источник: Новая газета со ссылкой на данные российского оперативного штаба
Детали: Почти 41 тысяча заражений - новый рекорд, в последнее время в России ежедневно фиксируют около 40 тысяч новых больных.
В Москве коронавирус за последние сутки выявили у 7603 пациентов. В Подмосковье зарегистрировали 2737 новых пациентов с инфекцией, в Петербурге — 3597.
Напомним:
- 29 октября в РФ обнаружили 40 251 случай коронавируса, это тоже было максимальным значением.
- Россия не признает одобренные ВОЗ и регуляторами Евросоюза и США ковид-вакцины производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna и др. В то же время россиян и жителей оккупированных Россией территорий прививают "Спутником V" и аналогичными препаратами отечественного производства.
- Президент России Владимир Путин обратился к странам Большой двадцатки с просьбой "проработать вопрос" о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации и одобрить для использования "Спутник V", до сих пор не признанный ВОЗ.