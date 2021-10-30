Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін просить G20 визнати російський "Супутник V" вакциною проти ковід

Субота, 30 жовтня 2021, 14:57
Путін, фото AFP/Getty Images

Президент Росії Володимир Путін звернувся до країн Великої двадцятки з проханням "опрацювати питання" про взаємне визнання національних сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу.

Джерело: Путін, якого цитує ТАСС

Пряма мова: "Спутник V" демонструє високу безпеку та ефективність проти COVID-19".

Деталі: Президент Росії закликав інші держави визнати російські QR-коди (видаються тим, хто щеплений російськими вакцинами), а також виробити механізми системного та оперативного оновлення вакцин на тлі мутації коронавірусу.

Передісторія: Російські препарати, заявлені розробниками як вакцини проти коронавірусу, не визнані ВООЗ та регуляторами США та ЄС, тому їх використання не дозволено. Зокрема, ефективність та безпечність "Спутника V" вважаються недоведеними.

Водночас РФ не визнає іноземні вакцини, тому всередині країни, а також на окупованих Москвою територіях (АРК Крим, схід України) людям роблять ін'єкції російських вакцин. Як наслідок – Росія відмовляється визнавати міжнародні ковід-сертифікати, а розвинені країни у свою чергу не вважають документами про вакцинацію російські QR-коди.

Іноземні дипломати в Росії, щеплені схваленими у світі вакцинами проти Covid, не можуть отримати QR-коди і це створює їм проблеми.

Теми: вакцинаціяПутінкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Добкін фактично визнав поразку на виборах

оновленоПатрульні зупинили автомобіль Киви: порушив правила, ігнорував наказ поліції

У Москві заявили, що Україна намагається "втягнути Росію у силові дії"

Стефанчук збере нардепів на позачергове засідання Ради

На виборах мера Харкова Терехов балансує на межі 50% – "Опора"

інфографікаЗеленський у 2 турі виборів випередив би Порошенка на 10% – опитування

Усі новини...
вакцинація
Дипломатів ЄС обмежили в РФ, бо їхні ковід-вакцини не визнані Москвою
В Україні – рекорд ковід-щеплень за добу
Бажане проти дійсного
Останні новини
16:40
У МЗС відповіли Лаврову щодо "спроб України втягнути Росію у силові дії"
16:38
відеоПутін погрожує кораблю НАТО: "Можемо подивитися у приціл"
16:30
Жовтень в "Українській правді". Підсумки місяця
16:20
Реєстр великих платників податків скоротився на 32 компанії
15:53
У Польщі затримали українця, який перевозив у Porsche Cayenne 11 нелегалів з Іраку
15:44
РФ зменшує поставки газу до ЄС попри обіцянки
15:40
Добкін фактично визнав поразку на виборах
15:39
Окупанти повідомили, що 10 тисяч жителів Донецька залишилися без світла
15:35
оновленоПатрульні зупинили автомобіль Киви: порушив правила, ігнорував наказ поліції
15:34
"ЄС" і "Голос" просять провести ще одне позачергове засідання
Усі новини...