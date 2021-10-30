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Путін просить G20 визнати російський "Супутник V" вакциною проти ковід

Субота, 30 жовтня 2021, 14:57
Путін просить G20 визнати російський Супутник V вакциною проти ковід
Путін, фото AFP/Getty Images

Президент Росії Володимир Путін звернувся до країн Великої двадцятки з проханням "опрацювати питання" про взаємне визнання національних сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу.

Джерело: Путін, якого цитує ТАСС

Пряма мова: "Спутник V" демонструє високу безпеку та ефективність проти COVID-19".

Деталі: Президент Росії закликав інші держави визнати російські QR-коди (видаються тим, хто щеплений російськими вакцинами), а також виробити механізми системного та оперативного оновлення вакцин на тлі мутації коронавірусу.

Передісторія: Російські препарати, заявлені розробниками як вакцини проти коронавірусу, не визнані ВООЗ та регуляторами США та ЄС, тому їх використання не дозволено. Зокрема, ефективність та безпечність "Спутника V" вважаються недоведеними.

Водночас РФ не визнає іноземні вакцини, тому всередині країни, а також на окупованих Москвою територіях (АРК Крим, схід України) людям роблять ін'єкції російських вакцин. Як наслідок – Росія відмовляється визнавати міжнародні ковід-сертифікати, а розвинені країни у свою чергу не вважають документами про вакцинацію російські QR-коди.

Іноземні дипломати в Росії, щеплені схваленими у світі вакцинами проти Covid, не можуть отримати QR-коди і це створює їм проблеми.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяПутінкоронавірус
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