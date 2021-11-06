Андрій Шевченко стане тренером італійського футбольного клубу – ЗМІ

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко продовжить свою кар'єру в Італії – незабаром він має очолити команду Серії А "Дженоа".

Джерело: La Gazzetta dello Sport, Суспільне з посиланням на італійського інсайдера Джанлуку Ді Марціо, журналіст Ніколо Скіра у Twitter

Деталі: Згідно з інформацією італійського журналіста Ніколо Скіри, Шевченко має підписати контракт до кінця сезону 2022/23 року з опцією продовження ще на сезон.

Контракт українського тренера передбачатиме зарплатню в 1,8 мільйони євро на рік, а також бонуси.

У тренерський штаб Шевченка увійдуть два його колишні помічники по збірній Україні – Андреа Мальдера та Мауро Тассотті.

Ініціаторами призначення українця є нові власники "Дженоа". У 2021 році клуб придбала американська інвестиційна компанія "777 Partners", засновник якої Джош Вондер пообіцяв вболівальникам побудувати новий стадіон та вивести команду на лідерські позиції у чемпіонаті Італії.

На посаді головного тренера "Дженоа" Шевченко замінить Давіде Баллардіні, який учетверте очолив команду наприкінці 2020 року. Під його керівництвом "Грифони" вже встигли зіграти матч 12-го туру чемпіонату Італії проти "Емполі" в нічию 2:2.

Призначення Шевченка саме після матчу проти "Емполі" пов'язане з міжнародною паузою, на яку підуть клуби після вікенду. Повернуться футболісти через два тижні, тобто у українського тренера буде час на підготовку команди до наступного матчу проти "Роми", який відбудеться 21 листопада.

Що передувало: Для Шевченка "Дженоа" стане другим досвідом роботи у якості тренера, перед цим він упродовж 5 років працював тренером збірної України. Шевченко неодноразово зазначав в інтерв'ю, що після роботи тренером збірної хоче спробувати свої сили в клубі. І натякав, що бачить себе саме у чемпіонаті Італії.

31 липня Андрій Шевченко повідомив, що прощається з національною командою. Цю інформацію підтвердили в УАФ.

17 серпня національну збірну України з футболу з приставкою виконуючий обов`язки очолив Олександр Петраков.

Довідково: "Дженоа" – професійний клуб із Генуї, який заснували у 1893 році.

За свою історію "Дженоа" дев'ять разів ставала чемпіоном Італії, але востаннє це відбувалося досить давно - ще у сезоні 1923/24.