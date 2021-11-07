Окупанти стріляли біля Болотеного та Зайцевого
Неділя, 7 листопада 2021, 06:10
6 листопада на Донбасі було 2 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, втрат серед українських військовослужбовців немає.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Як повідомляється, в районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотник, за допомогою якого скинули ВОГ-17 (осколкова граната).
Українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Українська правда