Окупанти стріляли біля Болотеного та Зайцевого

6 листопада на Донбасі було 2 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Як повідомляється, в районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотник, за допомогою якого скинули ВОГ-17 (осколкова граната).

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.