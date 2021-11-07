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Окупанти стріляли біля Болотеного та Зайцевого

Неділя, 7 листопада 2021, 07:10
ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

6 листопада на Донбасі було 2 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Як повідомляється, в районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотник, за допомогою якого скинули ВОГ-17 (осколкова граната).

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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