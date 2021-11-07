Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські бійці збили озброєний безпілотник гібридних військ РФ на сході

Неділя, 7 листопада 2021, 12:46
Українські бійці збили озброєний безпілотник гібридних військ РФ на сході
Ілюстративне фото з сайту ЗСУ

Протягом останніх двох діб російські збройні формування активно використовували свої БПЛА для атаки позицій Збройних сил України, один з БПЛА окупантів вдалося знешкодити.

Джерело: повідомлення Української делегації у тристоронній контактній групі

Деталі: 6 листопада на напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.

7 листопада на напрямках Саханка-Водяне, Пікузи-Гнутове російські загарбники використали ще два безпілотники.

Дослівно: "У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні (у неділю, 7 листопада) здійснили їх скидання на позиції ЗС України.

Українська делегація зазаначає, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і Додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20, які системно та грубо порушують окупаційні війська".

Більше деталей: Українські представники у ТКГ нагадали, що Збройні сили України мають право вести огонь у відповідь у випадку загрози життю та здоров’ю військових та мирних мешканців.

Нагадаємо:

  • Незаконні збройні формування РФ у суботу застосували в зоні ООС безпілотник з озброєнням.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаРосіяООСЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
війна
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
Посол США при НАТО не бачить змін у ставленні Альянсу до Грузії
Білий дім: Гарантії безпеки для України досі не узгоджені
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: