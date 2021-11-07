Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українські бійці збили озброєний безпілотник гібридних військ РФ на сході

Неділя, 7 листопада 2021, 13:46
Ілюстративне фото з сайту ЗСУ

Протягом останніх двох діб російські збройні формування активно використовували свої БПЛА для атаки позицій Збройних сил України, один з БПЛА окупантів вдалося знешкодити.

Джерело: повідомлення Української делегації у тристоронній контактній групі

Деталі: 6 листопада на напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.

7 листопада на напрямках Саханка-Водяне, Пікузи-Гнутове російські загарбники використали ще два безпілотники.

Дослівно: "У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні (у неділю, 7 листопада) здійснили їх скидання на позиції ЗС України.

Українська делегація зазаначає, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і Додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20, які системно та грубо порушують окупаційні війська".

Більше деталей: Українські представники у ТКГ нагадали, що Збройні сили України мають право вести огонь у відповідь у випадку загрози життю та здоров’ю військових та мирних мешканців.

Нагадаємо:

  • Незаконні збройні формування РФ у суботу застосували в зоні ООС безпілотник з озброєнням.

Українська правда
Теми: війнаРосіяООСЗбройні сили


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна обігнала США за добовою смертністю від Covid

Зеленський обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2"

В ОП "неприємно здивовані", що у закритті KyivPost звинувачують Зеленського

Новини 8 листопада: мігранти на кордоні Польщі, закриття Kyiv Post

відеоМіноборони Польщі показало великий табір мігрантів поруч з кордоном

В ОПУ відреагували на інформацію про передачу Харківщини в орбіту впливу Ярославського

Усі новини...
війна
Війна на сході: гібридні війська РФ застосували безпілотник з озброєнням
CNN: Голова ЦРУ вирушив до Москви попередити Росію про нарощування військ біля України
СБУ та міжнародні експерти оприлюднили докази російської збройної агресії в Україні
Останні новини
08:00
Головні новини понеділка і ночі: мігранти на кордоні Польщі, об’єднання Разумкова
07:22
Окупанти 5 разів порушували "тишу" на Донбасі
06:54
Україна обігнала США за добовою смертністю від Covid
06:19
відеоПів року в космосі: четверо астронавтів місії SpaceX повернулися на Землю
05:45
Данія повертає карантинні обмеження через сплеск Covid
04:46
Під час пожежі в Нігері загинули 25 дітей
03:48
Окупанти в Криму висунули Джелялу нове звинувачення
02:52
Майже тисячу невакцинованих освітян відсторонили від роботи на Волині
02:23
Україна отримає ще 2,5 млн доз вакцини Pfizer – Ляшко
01:55
"Ми продовжимо тиснути на Лукашенка" – Держдеп США
Усі новини...