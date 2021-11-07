Українські бійці збили озброєний безпілотник гібридних військ РФ на сході

Протягом останніх двох діб російські збройні формування активно використовували свої БПЛА для атаки позицій Збройних сил України, один з БПЛА окупантів вдалося знешкодити.

Джерело: повідомлення Української делегації у тристоронній контактній групі

Деталі: 6 листопада на напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.

7 листопада на напрямках Саханка-Водяне, Пікузи-Гнутове російські загарбники використали ще два безпілотники.

Дослівно: "У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні (у неділю, 7 листопада) здійснили їх скидання на позиції ЗС України.

Українська делегація зазаначає, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і Додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20, які системно та грубо порушують окупаційні війська".

Більше деталей: Українські представники у ТКГ нагадали, що Збройні сили України мають право вести огонь у відповідь у випадку загрози життю та здоров’ю військових та мирних мешканців.

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