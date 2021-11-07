Андрій Шевченко став тренером італійського футбольного клубу

Український спортсмен та тренер Андрій Шевченко уклав угоду з власником ФК "Дженоа" (Genoa) і керуватиме клубом до 30 червня 2024 року.

Джерело: повідомлення на сайті клубу "Дженоа"

Деталі: Один з найстаріших ФК Італії привітав Шевченка у своїх лавах.

Зазначається, що власник клубу, компанія 777 Partners, побажала українцю плідної роботи на посаді тренера "Дженоа".

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