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Андрій Шевченко став тренером італійського футбольного клубу

Неділя, 7 листопада 2021, 14:40
Андрій Шевченко став тренером італійського футбольного клубу
Андрій Шевченко, фото Getty Images

Український спортсмен та тренер Андрій Шевченко уклав угоду з власником ФК "Дженоа" (Genoa) і керуватиме клубом до 30 червня 2024 року.

Джерело: повідомлення на сайті клубу "Дженоа"

Деталі: Один з найстаріших ФК Італії привітав Шевченка у своїх лавах.

Зазначається, що власник клубу, компанія 777 Partners, побажала українцю плідної роботи на посаді тренера "Дженоа".

Нагадаємо:

  • За даними італійських інсайдерів, контракт Андрія Шевченка з "Дженоа" передбачає зарплатню в 1,8 млн євро на рік, а також бонуси.
  • Для Шевченка "Дженоа" стане другим досвідом роботи у якості тренера, перед цим він упродовж 5 років працював тренером збірної України. Шевченко неодноразово зазначав в інтерв'ю, що після роботи тренером збірної хоче спробувати свої сили в клубі. І натякав, що бачить себе саме у чемпіонаті Італії.
  • 31 липня Андрій Шевченко повідомив, що прощається з національною командою. Цю інформацію підтвердили в УАФ.

Українська правда

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Теми: футболШевченко-футболістІталіяспорт
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