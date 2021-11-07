Андрій Шевченко став тренером італійського футбольного клубу
Неділя, 7 листопада 2021, 15:40
Український спортсмен та тренер Андрій Шевченко уклав угоду з власником ФК "Дженоа" (Genoa) і керуватиме клубом до 30 червня 2024 року.
Джерело: повідомлення на сайті клубу "Дженоа"
Деталі: Один з найстаріших ФК Італії привітав Шевченка у своїх лавах.
Зазначається, що власник клубу, компанія 777 Partners, побажала українцю плідної роботи на посаді тренера "Дженоа".
Нагадаємо:
- За даними італійських інсайдерів, контракт Андрія Шевченка з "Дженоа" передбачає зарплатню в 1,8 млн євро на рік, а також бонуси.
- Для Шевченка "Дженоа" стане другим досвідом роботи у якості тренера, перед цим він упродовж 5 років працював тренером збірної України. Шевченко неодноразово зазначав в інтерв'ю, що після роботи тренером збірної хоче спробувати свої сили в клубі. І натякав, що бачить себе саме у чемпіонаті Італії.
- 31 липня Андрій Шевченко повідомив, що прощається з національною командою. Цю інформацію підтвердили в УАФ.
Українська правда