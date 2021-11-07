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Стало відоме ім'я бійця, який загинув у неділю

Неділя, 7 листопада 2021, 17:27
Стало відоме ім'я бійця, який загинув у неділю
Віталій Павлисько, фото Яворівської РДА

Військовим, який загинув у неділю в районі ООС, є уродженець міста Яворова на Львівщині, головний сержант 24 ОМБр Віталій Павлисько.

Джерело: Яворівська РДА

Дослівно: "Сьогодні, у районі проведення Операції Об’єднаних сил загинув уродженець м. Яворова – головний сержант Павлисько Віталій Миколайович, військовослужбовець військової служби за контрактом 24 ОМБр".

Деталі: 29 листопада військовому мало виповнитися 48 років.

Він брав участь у бойових діях із 2015 року.

У військовослужбовця залишились дружина, син, донька та батьки.

Що передувало: Внаслідок ворожих обстрілів у зоні ООС в неділю один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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