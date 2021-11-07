Стало відоме ім'я бійця, який загинув у неділю
Неділя, 7 листопада 2021, 18:27
Військовим, який загинув у неділю в районі ООС, є уродженець міста Яворова на Львівщині, головний сержант 24 ОМБр Віталій Павлисько.
Джерело: Яворівська РДА
Дослівно: "Сьогодні, у районі проведення Операції Об’єднаних сил загинув уродженець м. Яворова – головний сержант Павлисько Віталій Миколайович, військовослужбовець військової служби за контрактом 24 ОМБр".
Деталі: 29 листопада військовому мало виповнитися 48 років.
Він брав участь у бойових діях із 2015 року.
У військовослужбовця залишились дружина, син, донька та батьки.
Що передувало: Внаслідок ворожих обстрілів у зоні ООС в неділю один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.
Українська правда