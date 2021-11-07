Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Стало відоме ім'я бійця, який загинув у неділю

Неділя, 7 листопада 2021, 18:27
Віталій Павлисько, фото Яворівської РДА

Військовим, який загинув у неділю в районі ООС, є уродженець міста Яворова на Львівщині, головний сержант 24 ОМБр Віталій Павлисько.

Джерело: Яворівська РДА

Дослівно: "Сьогодні, у районі проведення Операції Об’єднаних сил загинув уродженець м. Яворова – головний сержант Павлисько Віталій Миколайович, військовослужбовець військової служби за контрактом 24 ОМБр".

Деталі: 29 листопада військовому мало виповнитися 48 років.

Він брав участь у бойових діях із 2015 року.

У військовослужбовця залишились дружина, син, донька та батьки.

Що передувало: Внаслідок ворожих обстрілів у зоні ООС в неділю один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В ОП "неприємно здивовані", що у закритті KyivPost звинувачують Зеленського

Новини 8 листопада: мігранти на кордоні Польщі, закриття Kyiv Post

відеоМіноборони Польщі показало великий табір мігрантів поруч з кордоном

В ОПУ відреагували на інформацію про передачу Харківщини в орбіту впливу Ярославського

Не хоче в список олігархів: Порошенко продав права на "5 канал" і "Прямий" своїм медійникам

Ярош хоче, щоб Україна допомогла Польщі дати "гідну відсіч" Лукашенку на кордоні

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Загострення на Сході: один військовий загинув, двох поранено
Окупанти стріляли біля Болотеного та Зайцевого
Російські окупанти 8 разів порушили “тишу” на Донбасі
Останні новини
05:45
Данія повертає карантинні обмеження через сплеск Covid
04:46
Під час пожежі в Нігері загинули 25 дітей
03:48
Окупанти в Криму висунули Джелялу нове звинувачення
02:52
Майже тисячу невакцинованих освітян відсторонили від роботи на Волині
02:23
Україна отримає ще 2,5 млн доз вакцини Pfizer – Ляшко
01:55
"Ми продовжимо тиснути на Лукашенка" – Держдеп США
00:58
Зеленський обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2"
00:28
Після піврічної місії астронавти SpaceX повертаються на Землю
23:47
Саакашвілі продовжить голодувати у тюремній лікарні – омбудсмен
23:18
Концентрації військ РФ на кордоні немає, але активізувалася розвідка – комітет Ради
Усі новини...