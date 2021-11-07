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Невакциновані вчителі з понеділка будуть відсторонені – Ляшко

Неділя, 7 листопада 2021, 20:37
Невакциновані вчителі з понеділка будуть відсторонені – Ляшко
фото КМДА

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підтвердив, що невакциновані працівники закладів освіти з 8 листопада мають бути відсторонені від роботи.

Джерело: Ляшко в ефірі "ТСН Тиждень" у неділю ввечері

Деталі: На питання, чи можуть невакциновані вчителі не йти в понеділок на роботу, Ляшко відповів: "Так. Згідно чинного законодавства, вони будуть відсторонені. Для цього директор освітнього закладу робить внутрішній наказ, яким відстороняються на період карантину люди, які не мають принаймні одного щеплення проти коронавірусної хвороби".

Коментуючи звернення профспілки працівників освіти і науки з проханням поки не відсторонювати від роботи невакцинованих вчителів, а дати їм ще місяць, міністр сказав: "Я мав велику дискусію минулого тижня з представниками профспілок, говорив з ними відверто... Профспілки хочуть право на роботу, а я хочу забезпечити право на життя".

Відповідаючи на питання, чи мають право працювати заклади освіти в "червоних" зонах за умови 100% вакцинованого персоналу, Ляшко зазначив, що, згідно з постановою Кабміну, вони мають таке право, однак місцева влада може вводити додаткові обмеження.

Пряма мова: "У нас всі відмічали значне зростання захворюваності, зараз ми вже бачимо цей тиждень стабілізацію на високих цифрах. І коли було таке зростання, як сніжний ком, коли тиждень від тижня захворюваність зростала у два-три рази, було запропоновано пересунути канікули на тиждень раніше, а потім ще їх продовжити на один тиждень.

Є постанова Кабміну, яка дозволяє (працювати закладам освіти за умови 100% вакцинованого персоналу – ред.), а кожний регіон з урахуванням епідситуації може прийняти більш жорстке рішення – продовжити канікули або запропонувати дистанційне навчання".

Що передувало: За рішенням влади, якщо співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти коронавірусу, з 8 листопада їх відсторонять від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

Профспілка працівників освіти і науки просила урядовців не відсторонювати від роботи вчителів без ковід-щеплень з 8 листопада, натомість дати їм ще місяць для проведення вакцинації.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Ляшко Вікторосвітавакцинація
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