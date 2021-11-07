Вибори мера Харкова: суд відмовив ОПОРІ в позовах, хоч і визнав розбіжності
Харківський окружний адмінсуд відмовив представникам Громадянської мережі ОПОРА у задоволенні позовів до ТВК у Новобаварському, Холодногірському та Основ’янському районах щодо виявлених розбіжностей у протоколах дільничних та районних виборчих комісій під час виборів мера Харкова.
Джерело: ОПОРА
Деталі: ОПОРА виявила, що в Новобаварському районі Харкова на 9 дільницях результати виборів відрізнялися від тих, що вказані у протоколі ТВК, на користь Ігоря Терехова. У Холодногірському районі ОПОРА виявила розбіжність у протоколах 30 виборчих дільниць.
В Основ’янському районі організація зафіксувала розбіжності на одній дільниці.
6 листопада суд відмовив ОПОРІ в задоволенні вимог щодо Основ'янської ТВК, а 7 листопада – до Новобаварської та Холодногірської.
При цьому суд констатував той факт, що кількісні показники кандидатів у протоколах, які надала ОПОРА, дійсно не відповідають відомостям протоколу Новобаварської ТВК.
Суд допустив, що порушення могли бути під час підрахунку голосів на рівні ДВК. В той ж час, суддя зазначив, що у своєму позові ОПОРА оскаржує рішення районної ТВК та міської ТВК.
У рішенні суду вказується, що наявні у матеріалах справи документи можуть свідчити про порушення виборчого законодавства, що є підставою для направлення цих матеріалів, як повідомлення про кримінальне правопорушення, до ГУ Національної поліції у Харківській області.
Всі три рішення суду ОПОРА планує оскаржити у апеляційному суді.
Передісторія:
- 31 жовтня у Харкові відбулися вибори мера. Виборча комісія визначила переможцем секретаря міськради Ігоря Терехова, нарахувавши йому 50,66% голосів підтримки.
- На другому місці з великим відставанням завершив перегони Добкін - 28,4% голосів.
- Водночас громадянська мережа "ОПОРА" заявила про фальшування протоколів з голосами на дев'яти дільницях у Харкові, і нібито всі вони були скоєні на користь кандидата Ігоря Терехова. Спостерігачі мережі також заявили і про інші чисельні порушення на цих виборах.