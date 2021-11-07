Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вибори мера Харкова: суд відмовив ОПОРІ в позовах, хоч і визнав розбіжності

Неділя, 7 листопада 2021, 22:26
фото ОПОРИ

Харківський окружний адмінсуд відмовив представникам Громадянської мережі ОПОРА у задоволенні позовів до ТВК у Новобаварському, Холодногірському та Основ’янському районах щодо виявлених розбіжностей у протоколах дільничних та районних виборчих комісій під час виборів мера Харкова.  

Джерело: ОПОРА

Деталі: ОПОРА виявила, що в Новобаварському районі Харкова на 9 дільницях результати виборів відрізнялися від тих, що вказані у протоколі ТВК, на користь Ігоря Терехова. У Холодногірському районі ОПОРА виявила розбіжність у протоколах 30 виборчих дільниць.

В Основ’янському районі організація зафіксувала розбіжності на одній дільниці.

6 листопада суд відмовив ОПОРІ в задоволенні вимог щодо Основ'янської ТВК, а 7 листопада – до Новобаварської та Холодногірської.

При цьому суд констатував той факт, що кількісні показники кандидатів у протоколах, які надала ОПОРА, дійсно не відповідають відомостям протоколу Новобаварської ТВК.

Суд допустив, що порушення могли бути під час підрахунку голосів на рівні ДВК. В той ж час, суддя зазначив, що у своєму позові ОПОРА оскаржує рішення районної ТВК та міської ТВК.

У рішенні суду вказується, що наявні у матеріалах справи документи можуть свідчити про порушення виборчого законодавства, що є підставою для направлення цих матеріалів, як повідомлення про кримінальне правопорушення, до ГУ Національної поліції у Харківській області.

Всі три рішення суду ОПОРА планує оскаржити у апеляційному суді.

Передісторія:

  • 31 жовтня у Харкові відбулися вибори мера. Виборча комісія визначила переможцем секретаря міськради Ігоря Терехова, нарахувавши йому 50,66% голосів підтримки.
  • На другому місці з великим відставанням завершив перегони Добкін - 28,4% голосів.
  • Водночас громадянська мережа "ОПОРА" заявила про фальшування протоколів з голосами на дев'яти дільницях у Харкові, і нібито всі вони були скоєні на користь кандидата Ігоря Терехова. Спостерігачі мережі також заявили і про інші чисельні порушення на цих виборах.

Українська правда
Теми: Харківвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаУ "червону зону" планують віднести 18-й регіон України

Призначено перший склад Етичної ради, необхідної для судової реформи

Київська мерія відсторонила працівників без covid-щеплення

8 мільйонів українців повністю вакциновані проти Covid-19

833 людини померли від Covid за добу в Україні – знову антирекорд

Україна обігнала США за добовою смертністю від Covid

Усі новини...
Харків
ДТП з Infiniti у Харкові: у підлітка примусово візьмуть кров
Добкін подав 65 скарг на вибори мера Харкова: половину суд вже відхилив
У водія вперше забрали авто за несплачені штрафи
Останні новини
11:05
У МОЗ розширили перелік професій, яким обов'язково потрібно щепитися проти COVID-19
11:01
Затримали головного воєнного злочинця в’язниці бойовиків "Ізоляція" - журналіст
10:55
інфографікаДослідження: який бізнес ховається від податків на спрощеній системі
10:49
У Сенаті США ініціювали нові санкції щодо "Північного потоку-2"
10:40
У Києві знову понад тисяча нових хворих на Covid-19 і 53 смерті
10:34
Ляшко: В Україні з’явилися позитивні ознаки стабілізації кількості ковідних пацієнтів
10:19
інфографікаУ "червону зону" планують віднести 18-й регіон України
10:02
Призначено перший склад Етичної ради, необхідної для судової реформи
09:58
У Румунії керівна партія вирішила формувати уряд з колишніми суперниками
09:50
Разумков порадив Зеленському те, що той колись радив Порошенку
Усі новини...