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Вибори мера Харкова: суд відмовив ОПОРІ в позовах, хоч і визнав розбіжності

Неділя, 7 листопада 2021, 21:26
Вибори мера Харкова: суд відмовив ОПОРІ в позовах, хоч і визнав розбіжності
фото ОПОРИ

Харківський окружний адмінсуд відмовив представникам Громадянської мережі ОПОРА у задоволенні позовів до ТВК у Новобаварському, Холодногірському та Основ’янському районах щодо виявлених розбіжностей у протоколах дільничних та районних виборчих комісій під час виборів мера Харкова.  

Джерело: ОПОРА

Деталі: ОПОРА виявила, що в Новобаварському районі Харкова на 9 дільницях результати виборів відрізнялися від тих, що вказані у протоколі ТВК, на користь Ігоря Терехова. У Холодногірському районі ОПОРА виявила розбіжність у протоколах 30 виборчих дільниць.

В Основ’янському районі організація зафіксувала розбіжності на одній дільниці.

6 листопада суд відмовив ОПОРІ в задоволенні вимог щодо Основ'янської ТВК, а 7 листопада – до Новобаварської та Холодногірської.

При цьому суд констатував той факт, що кількісні показники кандидатів у протоколах, які надала ОПОРА, дійсно не відповідають відомостям протоколу Новобаварської ТВК.

Суд допустив, що порушення могли бути під час підрахунку голосів на рівні ДВК. В той ж час, суддя зазначив, що у своєму позові ОПОРА оскаржує рішення районної ТВК та міської ТВК.

У рішенні суду вказується, що наявні у матеріалах справи документи можуть свідчити про порушення виборчого законодавства, що є підставою для направлення цих матеріалів, як повідомлення про кримінальне правопорушення, до ГУ Національної поліції у Харківській області.

Всі три рішення суду ОПОРА планує оскаржити у апеляційному суді.

Передісторія:

  • 31 жовтня у Харкові відбулися вибори мера. Виборча комісія визначила переможцем секретаря міськради Ігоря Терехова, нарахувавши йому 50,66% голосів підтримки.
  • На другому місці з великим відставанням завершив перегони Добкін - 28,4% голосів.
  • Водночас громадянська мережа "ОПОРА" заявила про фальшування протоколів з голосами на дев'яти дільницях у Харкові, і нібито всі вони були скоєні на користь кандидата Ігоря Терехова. Спостерігачі мережі також заявили і про інші чисельні порушення на цих виборах.

Українська правда

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Теми: Харківвибори
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