Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти обстріляли газопровід, водоканал та лабораторію на Луганщині

Понеділок, 8 листопада 2021, 11:21
Окупанти обстріляли газопровід, водоканал та лабораторію на Луганщині
Наслідки обстрілів. Фото з telegram української делегації в ТКГ

На Луганщині окупанти обстріляли 7 листопада газопровід, а зранку 8 листопада пошкодили водоканал та хіміко-бактеріологічну лабораторію.

Джерело: facebook-сторінка АТ "Луганськгаз", telegram-канал української делегації Тристоронньої контактної групи

Деталі: У неділю 7 листопада близько 16 години російські бойовики пошкодили газопровід поблизу с. Нижнє. На місці пошкодження виник вогняний факел заввишки кілька метрів. 

Газовики оперативно перекрили засувки й ліквідували загоряння, запобігши значній пожежі. Без газопостачання лишилось понад 700 абонентів у селах Нижнє та Кримське.

8 листопада між 5:43 та 6:11 окупанти обстріляли селище Світличне з артилерії калібром 122 мм, забороненої Мінськими угодами. Українські представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зафіксували 6 влучань снарядів калібру 122 мм.

Внаслідок обстрілів російських бойовиків зазнали значних пошкоджень будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищено устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії.

За словами українських представників у СЦКК, водопостачання відсутнє в мешканців по обидва боки лінії розмежування.

Наслідки обстрілів
Наслідки обстрілів
СЦКК
Фото влучання снаряду.
Фото влучання снаряду
СЦКК

Що було раніше: 7 листопада в оперативному зведенні українського штабу звітували про 14 порушень режиму припинення вогню з боку російських формувань, які, зокрема, кидали гранати з безпілотників.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на ДонбасіЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: