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Окупанти обстріляли газопровід, водоканал та лабораторію на Луганщині

Понеділок, 8 листопада 2021, 12:21
Наслідки обстрілів. Фото з telegram української делегації в ТКГ

На Луганщині окупанти обстріляли 7 листопада газопровід, а зранку 8 листопада пошкодили водоканал та хіміко-бактеріологічну лабораторію.

Джерело: facebook-сторінка АТ "Луганськгаз", telegram-канал української делегації Тристоронньої контактної групи

Деталі: У неділю 7 листопада близько 16 години російські бойовики пошкодили газопровід поблизу с. Нижнє. На місці пошкодження виник вогняний факел заввишки кілька метрів. 

Газовики оперативно перекрили засувки й ліквідували загоряння, запобігши значній пожежі. Без газопостачання лишилось понад 700 абонентів у селах Нижнє та Кримське.

8 листопада між 5:43 та 6:11 окупанти обстріляли селище Світличне з артилерії калібром 122 мм, забороненої Мінськими угодами. Українські представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зафіксували 6 влучань снарядів калібру 122 мм.

Внаслідок обстрілів російських бойовиків зазнали значних пошкоджень будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищено устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії.

За словами українських представників у СЦКК, водопостачання відсутнє в мешканців по обидва боки лінії розмежування.

Наслідки обстрілів
Наслідки обстрілів
СЦКК
Фото влучання снаряду.
Фото влучання снаряду
СЦКК

Що було раніше: 7 листопада в оперативному зведенні українського штабу звітували про 14 порушень режиму припинення вогню з боку російських формувань, які, зокрема, кидали гранати з безпілотників.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на ДонбасіЛуганська область


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