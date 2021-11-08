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ОП може віддати Харківщину в орбіту впливу бізнесмена Ярославського – джерела

Понеділок, 8 листопада 2021, 13:12
Олександр Ярославський, фото з його FB

В Офісі президента кандидатом на посаду голови Харківської ОДА розглядають креатуру олігарха Олександра Ярославського.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП, УП.Off the record

Дослівно: "Наразі кандидатами на голову Харківської ОДА є чинний в.о. керівника області Олександр Скакун та креатура Ярославського Степан Масельський, який свого часу вже був губернатором Харківщини".

Деталі: За словами джерел УП, обидва кандидати вже були на співбесіді з керівництвом Банкової.

Передісторія:

  • 31 жовтня у Харкові відбулися вибори мера. Виборча комісія визначила переможцем секретаря міськради Ігоря Терехова, нарахувавши йому 50,66% голосів підтримки.
  • На другому місці з великим відставанням завершив перегони Добкін - 28,4% голосів.
  • Водночас громадянська мережа "ОПОРА" заявила про фальшування протоколів з голосами на дев'яти дільницях у Харкові, і нібито всі вони були скоєні на користь кандидата Ігоря Терехова. Спостерігачі мережі також заявили і про інші чисельні порушення на цих виборах.

Українська правда
Теми: Харківська областьХарківОфіс президентаЯрославськийвлада


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