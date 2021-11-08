ОП може віддати Харківщину в орбіту впливу бізнесмена Ярославського – джерела
Понеділок, 8 листопада 2021, 13:12
В Офісі президента кандидатом на посаду голови Харківської ОДА розглядають креатуру олігарха Олександра Ярославського.
Джерело: поінформовані співрозмовники УП, УП.Off the record
Дослівно: "Наразі кандидатами на голову Харківської ОДА є чинний в.о. керівника області Олександр Скакун та креатура Ярославського Степан Масельський, який свого часу вже був губернатором Харківщини".
Деталі: За словами джерел УП, обидва кандидати вже були на співбесіді з керівництвом Банкової.
Передісторія:
- 31 жовтня у Харкові відбулися вибори мера. Виборча комісія визначила переможцем секретаря міськради Ігоря Терехова, нарахувавши йому 50,66% голосів підтримки.
- На другому місці з великим відставанням завершив перегони Добкін - 28,4% голосів.
- Водночас громадянська мережа "ОПОРА" заявила про фальшування протоколів з голосами на дев'яти дільницях у Харкові, і нібито всі вони були скоєні на користь кандидата Ігоря Терехова. Спостерігачі мережі також заявили і про інші чисельні порушення на цих виборах.
Українська правда