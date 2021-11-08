ОП може віддати Харківщину в орбіту впливу бізнесмена Ярославського – джерела

В Офісі президента кандидатом на посаду голови Харківської ОДА розглядають креатуру олігарха Олександра Ярославського.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП, УП.Off the record

Дослівно: "Наразі кандидатами на голову Харківської ОДА є чинний в.о. керівника області Олександр Скакун та креатура Ярославського Степан Масельський, який свого часу вже був губернатором Харківщини".

Деталі: За словами джерел УП, обидва кандидати вже були на співбесіді з керівництвом Банкової.

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