Нардеп Шахов не задекларував майна на 15,5 млн – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що виявило ознаки недостовірного декларування в діях народного депутата, члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова на загальну суму 15,4 мільйонів гривень.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на довідку НАЗК від 13 жовтня

Деталі: Перевірка, яку НАЗК почало в березні цього року, виявила, що народний депутат не вказав у декларації відомостей про члена своєї сім’ї. Як випливає з документу НАЗК, йдеться про Інну Журбу, цивільну дружину Шахова.

Під час проведення офіційної перевірки НАЗК встановило, що у 2020-му році Шахов разом із Журбою спільно літали до Швейцарії та Катару, при цьому за авіаквитки заплатили з рахунків однієї юридичної особи. Це свідчить про спільні витрати і наявність спільного бюджету, необхідних для встановлення факту стосунків.

Підтвердити спільне проживання Нацагентству допомогли і в НАБУ, детективи якого здійснюють кримінальне провадження щодо Шахова.

У Нацагентстві порахували вартість майна, записаного на Інну Журбу, а також частки в статутних капіталах компаній, якими вона співволодіє, і нарахували в декларації Шахова недостовірних відомостей на суму 15,4 мільйонів гривень.

"У діях суб’єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366-2 Кримінального кодексу України", – йдеться у висновку НАЗК. Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі строком до двох років з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

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