НАБУ провело обшуки в цивільної дружини нардепа Шахова

Детективи Національного антикорупційного бюро провели обшук 20 жовтня в цивільної дружини народного депутата з групи "Довіра" Сергія Шахова.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на джерело журналістів програми "Схеми"

Деталі: Правоохоронці обшукали двоповерховий будинок площею 600 квадратних метрів, що належить Інні Журбі, співмешканці народного депутата.

Згідно з інформацією джерела журналістів, сам Шахов також перебував у приміщенні під час обшуку. Ідеться про будинок у котеджному містечку "Сонячна долина" на Київщині. Поліцейські також підтвердили, що в цьому будинку проживає згаданий народний депутат.

Підставою для проведення слідчих дій стало кримінальне провадження, яке в НАБУ відкрили після виходу розслідування "Схем".

Народний депутат у своїй декларації приховав майно своєї цивільної дружини, проте журналістам вдалося встановити зв’язок між ними через соціальні мережі та його власні публічні заяви.

Передісторія: