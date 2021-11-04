Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ провело обшуки в цивільної дружини нардепа Шахова

Четвер, 4 листопада 2021, 16:44
НАБУ провело обшуки в цивільної дружини нардепа Шахова
Фото з facebook Сергія Шахова

Детективи Національного антикорупційного бюро провели обшук 20 жовтня в цивільної дружини народного депутата з групи "Довіра" Сергія Шахова.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на джерело журналістів програми "Схеми"

Деталі: Правоохоронці обшукали двоповерховий будинок площею 600 квадратних метрів, що належить Інні Журбі, співмешканці народного депутата. 

Згідно з інформацією джерела журналістів, сам Шахов також перебував у приміщенні під час обшуку. Ідеться про будинок у котеджному містечку "Сонячна долина" на Київщині. Поліцейські також підтвердили, що в цьому будинку проживає згаданий народний депутат.

Підставою для проведення слідчих дій стало кримінальне провадження, яке в НАБУ відкрили після виходу розслідування "Схем".

Народний депутат у своїй декларації приховав майно своєї цивільної дружини, проте журналістам вдалося встановити зв’язок між ними через соціальні мережі та його власні публічні заяви.

Передісторія:

  • Журналісти програми "Схеми" оприлюднили 22 квітня докази, що Шахов приховує статки партнерки, з якою він проживає - понад два десятки земельних ділянок на Київщині, котедж та майже десять квартир та паркомісць в елітних комплексах у центрі столиці.
  • Очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков коментував тоді, що в законодавстві немає інструментів примусити державного службовця зізнатися, із ким він проживає.
  • Шахов став одним із перших, у кого офіційно діагностували коронавірусну інфекцію в Україні на початку пандемії. 19 березня 2020 року діагноз підтвердили і його дружині, що він сам двічі повторив. Утім у декларації немає жодної згадки про дружину.

"Українська правда" в Threads

Теми: деклараціїкорупціяВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
декларації
Євроінтеграція: Посол ЄС радить Україні поновити е-декларування
Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія
Як Україна збирається виконувати антикорупційні обіцянки МВФ, щоб отримати транш
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: