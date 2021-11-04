НАБУ провело обшуки в цивільної дружини нардепа Шахова
Детективи Національного антикорупційного бюро провели обшук 20 жовтня в цивільної дружини народного депутата з групи "Довіра" Сергія Шахова.
Джерело: Радіо Свобода з посиланням на джерело журналістів програми "Схеми"
Деталі: Правоохоронці обшукали двоповерховий будинок площею 600 квадратних метрів, що належить Інні Журбі, співмешканці народного депутата.
Згідно з інформацією джерела журналістів, сам Шахов також перебував у приміщенні під час обшуку. Ідеться про будинок у котеджному містечку "Сонячна долина" на Київщині. Поліцейські також підтвердили, що в цьому будинку проживає згаданий народний депутат.
Підставою для проведення слідчих дій стало кримінальне провадження, яке в НАБУ відкрили після виходу розслідування "Схем".
Народний депутат у своїй декларації приховав майно своєї цивільної дружини, проте журналістам вдалося встановити зв’язок між ними через соціальні мережі та його власні публічні заяви.
Передісторія:
- Журналісти програми "Схеми" оприлюднили 22 квітня докази, що Шахов приховує статки партнерки, з якою він проживає - понад два десятки земельних ділянок на Київщині, котедж та майже десять квартир та паркомісць в елітних комплексах у центрі столиці.
- Очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков коментував тоді, що в законодавстві немає інструментів примусити державного службовця зізнатися, із ким він проживає.
- Шахов став одним із перших, у кого офіційно діагностували коронавірусну інфекцію в Україні на початку пандемії. 19 березня 2020 року діагноз підтвердили і його дружині, що він сам двічі повторив. Утім у декларації немає жодної згадки про дружину.