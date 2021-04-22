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Нардеп "Шахов" забув в декларації цивільну дружину та її майно – "Схеми"

Четвер, 22 квітня 2021, 23:31
Нардеп Шахов забув в декларації цивільну дружину та її майно – Схеми

Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов у декларації за 2020 рік "забув" вказати цивільну дружину та її численне майно: котеджі під Києвом, квартири та паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки та низку компаній. 

Джерело: "Схеми

Деталі: Журналісти зазначають, що завдяки соцмережам змогли встановити ім’я цивільної дружини Шахова – це Інна Журба. Вона є на фотографіях, які публікував сам нардеп, зокрема із підписом "Освятили пасочки всією родиною! Зі святом всіх!". 

За інформацією "Схем" на Журбу записаний маєток у котеджному містечку на Київщині "Сонячна долина" площею понад 600 квадратних метрів. Саме ця адресу фігурувала у новинах, коли Шахов у березні минулого року захворів на коронавірус. 

"Саме тут, у Романкові проживає народний депутат, який першим серед українських парламентарів захворів на коронавірус", – вказувалось у довідці начальника Обухівського відділу поліції, опублікованій у ЗМІ. Тоді ж Шахов говорив, що захворіла і його дружина. 

Водночас, у декларації інформація про дружину відсутня. Як і немає там інформації про її майно та доходи. 

Проте Інна Журба володіє ще одним великим котеджем у цьому ж містечку – площею 1330 квадратних метрів.

Окрім того, у неї є 27 земельних ділянок на Київщині загальною площею майже 113 гектарів. У травні минулого року жінка також стала власницею 8 квартир і 8 паркомісць у елітній багатоповерхівці на Печерську.

Розслідувачі кажіть, що квадратний метр площі у цьому будинку коштує понад 2000 доларів. Таким чином, Журба може володіти квартирами на суму в 48 мільйонів гривень. 

Також жінка співволодіє низкою фірм. Зокрема, у неї – 60% статутного капіталу у компанії з управління нерухомим майном у столиці – "Центр да Вінчі". Вказана фірма має у власності понад половину будівель у центрі Києва, неподалік посольств Франції, Італії та Словаччини. Крім того, компанія має три десятка паркомісць у цьому будинку.

За словами очільника НАЗК Олександра Новікова, у держави фактично немає засобів примусу, щоб особа зізналась, чи вона з кимось проживає. 

Сергій Шахов та Інна Журба відповіді на запитання журналістів не надали. 

Чому це важливо: Наразі в законодавстві відсутня норма, яка передбачає обмеження волі за неправдиве декларування. 

Законопроєкт, який нардепи ухвалили у першому читанні 15 квітня і який має відновити покарання за брехню в декларації, передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або позбавлення права обіймати певні посади. У окремих випадках може загрожувати обмеження волі на термін до двох років. 

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїВерховна Рада
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