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Не хоче в список олігархів: Порошенко продав права на "5 канал" і "Прямий" своїм медійникам

Понеділок, 8 листопада 2021, 18:08
Не хоче в список олігархів: Порошенко продав права на 5 канал і Прямий своїм медійникам
Петро Порошенко фото: УП

Через закон про олігархів попередній президент Петро Порошенко продав корпоративні права на телеканали "Прямий" і "5 канал" новому медіа-холдингу "Вільні медіа", який створили медійники цих каналів.

Джерело: заява телеканалів "Прямий" і "5 канал

Дослівно: "У минулу п'ятницю ми створили новий медіа-холдинг "Вільні медіа". Власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами…

Медіа-холдинг "Вільні медіа" придбав 100% корпоративних прав у телеканалах "5 канал" та "Прямий".

Придбання було здійснено за ринковою ціною".

Деталі: Суми придбання телеканали не повідомляють, однак відзначається, що "угода передбачає розстрочку з виплати покупної ціни".

У заяві зазначають, що угода забороняє Порошенку впливати на редакційну політику каналів чи іншим чином здійснювати контроль над "Вільними медіа".

Також повідомляється, що нові власники "Вільних медіа" найближчим часом укладуть з каналами угоду про невтручання в редакційну політику.

Крім того, телеканали повідомили, що додаткових 10% акцій холдингу відвели під участь трудового колективу медіа, тому трудові колективи стали найбільшим акціонером.

Дослівно: "Народні депутати (Володимир Ар'єв, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар, Ірин Фріз - ред.) відразу ж передали свої акції в управління телеканалам, тобто знову таки – їх трудовим колективам.

Таким чином, вони повністю дотрималися вимог законодавства щодо усунення конфлікту інтересів та забезпечили, що політики не зможуть чинити жодного тиску на менеджмент каналів чи їх редакційну раду".

Чому це важливо: Восени 2021 року Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Згідно із документом, одним із критерієм для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ. 

На телеканалах "Прямий" і "5 канал" заявили, що закон про олігархів "спрямований на боротьбу з неугодними ЗМІ та демократичними опозиційними силами".

Передісторія: 

  • П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що 18 лютого 2021 року купив телеканал "Прямий", який офіційно належав колишньому главі КМДА Володимиру Макеєнку. До того Порошенка називали неофіційним власником каналу. 
  • Також Порошенку належить "5 канал". 

Українська правда

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Теми: Порошенкотелебаченняолігархизаконодавство
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