В ОП "неприємно здивовані", що у закритті KyivPost звинувачують Зеленського

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісі президента неприємно здивовані тим, що главу держави звинувачують у сприянні закриття українського англомовного видання Kyiv Post.

Джерело: Никифоров у Facebook

Пряма мова Никифорова: "Уявити сучасне медіаполе України без KyivPost неможливо. 26 років це видання не лише знайомило іноземців із нашою країною, а й здобувало бездоганну репутацію високими стандартами роботи.

Що б не було причиною сьогоднішніх новин про KyivPost, сподіваємося, видання продовжить роботу і збереже ту якість та стиль, які ставили його на найвищий щабель серед українських медіа.

При цьому ми щиро та неприємно здивовані тим, як окремі політики та медійники заходилися безапеляційно винуватити в ситуації Офіс президента або навіть його особисто. Для нас сьогоднішні новини стали такою ж несподіванкою, як і для решти.

Закликаємо не намагатися робити піар на проблемах авторитетного видання, а натомість брати з нього приклад - будувати собі ім’я щоденною якісною роботою".

Передісторія: Власник англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про тимчасове призупинення роботи редакції для перезавантаження. Водночас працівники редакції повідомили, що видання закрили повністю.