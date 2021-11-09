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Україна отримає ще 2,5 млн доз вакцини Pfizer – Ляшко

Вівторок, 9 листопада 2021, 02:23
фото: Getty Images

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що на цьому тижні Україна отримає 2,5 млн доз ковід-вакцини Pfizer.

Джерело: Ляшко в ефірі "Свободи слова" на ICTV

Пряма мова: "Сьогодні ми в Україну завезли майже 31 мільйон доз вакцин.

На цих вихідних приїхало 1,4 мільйона доз Pfizer, 3 мільйони Модерни.

На тижні ми чекаємо ще один мільйон (вівторок-середа) Pfizer. І до кінця тижня буде ще півтора мільйона Pfizer.

Тобто вакцини більш ніж вдосталь".

Нагадаємо: 7 листопада Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну понад 2,9 млн доз протиковідної вакцини виробництва компанії Moderna.

Українська правда
Теми: МОЗЛяшко Вікторвакцинація


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