Призначено перший склад Етичної ради, необхідної для судової реформи

В Україні сформували перший склад Етичної ради, яка буде встановлювати відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності.

Джерело: сайт Офісу президента з посиланням на президента Володимира Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Я сподіваюся, що Етична рада розпочне свою роботу якнайшвидше. Попри значний спротив, нам вдалося розпочати найважливіший етап ініційованих мною змін у судовій системі.

Формування доброчесних Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України допоможе відновити довіру українців до судової влади й забезпечити подальше очищення системи".

Деталі: Членами Етичної ради стали:

суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич,

суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун,

суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін,

суддя Верховного Суду штату Массачусетс у відставці Роберт Корді,

суддя Апеляційного суду Англії та Уельсу у відставці сер Ентоні Хупер,

колишня Генеральний прокурор Естонської Республіки Лавлі Перлінг.

Повідомляється, що список рекомендованих Радою суддів України кандидатів до складу Етичної ради надійшов до Вищої ради правосуддя 2 листопада. Міжнародні та іноземні організації визначили перелік міжнародних експертів ще 10 вересня.

Згідно з законом про Вищу раду правосуддя, якщо голова ВРП не призначить членів Етичної ради у визначений строк, то троє перших кандидатів зі списку Ради суддів України і переліку від міжнародних та іноземних організацій вважаються призначеними.

Для довідки: Етична рада протягом шести місяців з дня її утворення має здійснити одноразове оцінювання відповідності критеріям професійної етики та доброчесності членів ВРП (крім голови Верховного Суду), обраних на посаду до набрання чинності законом, яким створено Етичну раду.

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