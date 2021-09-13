Рада суддів не обрала контролерів доброчесності ВРП: фактично заблокувала реформу

Рада суддів не змогла обрати трьох членів Етичної ради, які мають контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя.

Джерело: трансляція засідання Ради суддів, "Радіо Свобода", Віталій Шабунін

Деталі: До Ради суддів подали свої заяви шість кандидатів, але 2 із них (судді Бальжик і Чайкіна) 13 вересня надіслали листи, в яких попросили залишити їхні заяви без розгляду:

Микола Глотов – суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Василь Клюба – суддя Львівського апеляційного адміністративного суду.

Ганна Вронська – суддя Верховного суду.

Олена Бальжик – суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

Ольга Чайкіна – суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Микола Кіпчарський – суддя Пустомитівського районного суду Львівської області.

Відзначається, що жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів під час таємного голосування. За кандидатів проголосувало лише 4 члени РС з 26.

Усього в Етичній раді має бути шість членів: трьох обирає Рада суддів України, ще трьох — певні міжнародні організації.

На думку глави ЦПК Шабуніна, таким чином рада суддів заблокувала основну частину судової реформи - очищення ВРП.

Пряма мова: "Рада суддів (і її голова Богдан Моніч) начхали на пряму норму закону і не делегували жодного представника до Етичної ради (без чого орган не може розпочати роботу)".

Цьому передувало: 14 липня Верховна Рада ухвалила законопроект №5068, який передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Однак народні депутати зареєстрували 4 проєкти постанов, які блокують його підписання.

29 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3711-Д, який передбачає перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів.