Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рада суддів не обрала контролерів доброчесності ВРП: фактично заблокувала реформу

Понеділок, 13 вересня 2021, 13:59

Рада суддів не змогла обрати трьох членів Етичної ради, які мають контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя.

Джерело: трансляція засідання Ради суддів, "Радіо Свобода", Віталій Шабунін

Деталі: До Ради суддів подали свої заяви шість кандидатів, але 2 із них (судді Бальжик і Чайкіна) 13 вересня надіслали листи, в яких попросили залишити їхні заяви без розгляду: 

  • Микола Глотов – суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
  • Василь Клюба – суддя Львівського апеляційного адміністративного суду.
  • Ганна Вронська – суддя Верховного суду.
  • Олена Бальжик – суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.
  • Ольга Чайкіна – суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.
  • Микола Кіпчарський – суддя Пустомитівського районного суду Львівської області.

Відзначається, що жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів під час таємного голосування. За кандидатів проголосувало лише 4 члени РС з 26.

Усього в Етичній раді має бути шість членів: трьох обирає Рада суддів України, ще трьох — певні міжнародні організації.

На думку глави ЦПК Шабуніна, таким чином рада суддів заблокувала основну частину судової реформи - очищення ВРП.

Пряма мова: "Рада суддів (і її голова Богдан Моніч) начхали на пряму норму закону і не делегували жодного представника до Етичної ради (без чого орган не може розпочати роботу)".

Цьому передувало: 14 липня Верховна Рада ухвалила законопроект №5068, який передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Однак народні депутати зареєстрували 4 проєкти постанов, які блокують його підписання.

29 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3711-Д, який передбачає перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів.

Теми: судреформиВРП
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Принципові позиції не завжди всім подобаються" – Разумков

Закарпаття переходить у "жовту" зону: як працюватимуть навчальні заклади

Силовики синхронно взялись за Лероса після злитого відео про імітацію нападу на нардепа

Кабмін запровадив жовті та зелені COVID-сертифікати та оновив карантинні правила 

Одіозний помічник начальника поліції Києва звільняється – ЗМІ

Більше половини українців не планують вакцинуватися проти COVID-19. Опитування

Усі новини...
суд
До конкурсної комісії ВККС обрали "зашкварених" суддів – ЦПК
Агента ФСБ РФ засудили на Житомирщині до 8 років тюрми
Суддю Печерського райсуду знайшли мертвим на Київщині
Останні новини
06:11
Байден збере у вересні саміт "четвірки"
05:45
6 днів пожежі в Іспанії: евакуйовані починають повертатися додому
04:47
Греція пережила найспекотніше літо за останні 43 роки
03:47
Байден виконував угоду попередника – Блінкен про виведення військ США з Афганістану
02:48
"Принципові позиції не завжди всім подобаються" – Разумков
01:52
У Харкові запустять виробництво китайської вакцини "CoronaVac"
01:11
Під час боїв із рухом опору таліби вбили щонайменше 20 мирних жителів – ВВС
00:28
Закарпаття переходить у "жовту" зону: як працюватимуть навчальні заклади
23:19
У Києві проведуть Акцію пам’яті Георгія Гонгадзе 
22:33
Новини економіки: збитки УЗ, газове ралі, тариф на електроенергію
Усі новини...