Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії рекорд смертей від коронавірусу – більше 1200 померлих за день

Вівторок, 9 листопада 2021, 10:33
У Росії рекорд смертей від коронавірусу – більше 1200 померлих за день
Getty Images

1211 людей померли від коронавірусної інфекції в Росії за 9 листопада. Це - рекорд за весь час пандемії.

Джерело: російське опозиційне видання "Новая газета", московський оперативний штаб з протидії пандемії COVID-19 

Деталі: Напередодні 8 листопада кількість загиблих становила 1164.

Загальна кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби зросла до 249 215 осіб.

У Москві коронавірус виявили в 5 287 людей, у Московській області – 2 818, у Петербурзі – 2 680. 

Загальна кількість людей в Росії, які заразилися за весь проміжок пандемії, становить наразі понад 8,8 мільйонів людей.

Також, за даними російської влади, антирекорд заражень зафіксували на території тимчасово окупованого Криму – 803 випадки за добу.

Що було раніше: З 1 по 7 листопада в Росії також фіксували рекордні показники заражень та смертності. 5 листопада кількість заражень за добу досягла пікового значення у 41 335 випадків.

Теми: РосіякоронавірусКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Росія
Військові США відреагували на китайські та російські судна біля Аляски
Українці знову можуть повернутися з території РФ через пункт пропуску на Сумщині
Пєсков відхрестився від заяви, що Путін набере понад 90% голосів
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: