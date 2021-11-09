У Росії рекорд смертей від коронавірусу – більше 1200 померлих за день
1211 людей померли від коронавірусної інфекції в Росії за 9 листопада. Це - рекорд за весь час пандемії.
Джерело: російське опозиційне видання "Новая газета", московський оперативний штаб з протидії пандемії COVID-19
Деталі: Напередодні 8 листопада кількість загиблих становила 1164.
Загальна кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби зросла до 249 215 осіб.
У Москві коронавірус виявили в 5 287 людей, у Московській області – 2 818, у Петербурзі – 2 680.
Загальна кількість людей в Росії, які заразилися за весь проміжок пандемії, становить наразі понад 8,8 мільйонів людей.
Також, за даними російської влади, антирекорд заражень зафіксували на території тимчасово окупованого Криму – 803 випадки за добу.
Що було раніше: З 1 по 7 листопада в Росії також фіксували рекордні показники заражень та смертності. 5 листопада кількість заражень за добу досягла пікового значення у 41 335 випадків.