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У Росії рекорд смертей від коронавірусу – більше 1200 померлих за день

Вівторок, 9 листопада 2021, 11:33
Getty Images

1211 людей померли від коронавірусної інфекції в Росії за 9 листопада. Це - рекорд за весь час пандемії.

Джерело: російське опозиційне видання "Новая газета", московський оперативний штаб з протидії пандемії COVID-19 

Деталі: Напередодні 8 листопада кількість загиблих становила 1164.

Загальна кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби зросла до 249 215 осіб.

У Москві коронавірус виявили в 5 287 людей, у Московській області – 2 818, у Петербурзі – 2 680. 

Загальна кількість людей в Росії, які заразилися за весь проміжок пандемії, становить наразі понад 8,8 мільйонів людей.

Також, за даними російської влади, антирекорд заражень зафіксували на території тимчасово окупованого Криму – 803 випадки за добу.

Що було раніше: З 1 по 7 листопада в Росії також фіксували рекордні показники заражень та смертності. 5 листопада кількість заражень за добу досягла пікового значення у 41 335 випадків.

Теми: РосіякоронавірусКрим


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