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Мінцифри відкриє більше 100 центрів підтримки “Дії” по всій Україні

Вівторок, 9 листопада 2021, 13:49
КОВІД-СЕРТИФІКАТ У "ДІЇ", ФОТО МІНЦИФРИ

У Міністерстві цифрової трансформації до 15 листопада планують відкрити понад 100 офлайн-центрів для консультування громадян стосовно сервісів "Дія".

Джерело: telegram-канал Мінцифри

Деталі: Офлайн-пункти підтримки будуть надавати консультацію громадянам у створенні COVID-сертифікатів. 

5 таких центрів уже відкрили в київських центрах масової вакцинації. Такі пункти підтримки найближчим часом повинні з’явитися в 20 областях.

Менеджери будуть допомагати виявити помилку генерування сертифікату та пояснювати різницю різних видів сертифікатів.

Що було раніше: Нещодавно в міністерстві повідомили, що спростили процес створення та завантаження сертифікатів про вакцинацію в додатку "Дія".

Українська правда
Теми: МінцифриДіявакцинація


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