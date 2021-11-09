Мінцифри відкриє більше 100 центрів підтримки “Дії” по всій Україні
Вівторок, 9 листопада 2021, 13:49
У Міністерстві цифрової трансформації до 15 листопада планують відкрити понад 100 офлайн-центрів для консультування громадян стосовно сервісів "Дія".
Джерело: telegram-канал Мінцифри
Деталі: Офлайн-пункти підтримки будуть надавати консультацію громадянам у створенні COVID-сертифікатів.
5 таких центрів уже відкрили в київських центрах масової вакцинації. Такі пункти підтримки найближчим часом повинні з’явитися в 20 областях.
Менеджери будуть допомагати виявити помилку генерування сертифікату та пояснювати різницю різних видів сертифікатів.
Що було раніше: Нещодавно в міністерстві повідомили, що спростили процес створення та завантаження сертифікатів про вакцинацію в додатку "Дія".
Українська правда