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Застосунок "Дія" змінив правила завантаження ковід-сертифіката

Неділя, 31 жовтня 2021, 14:34
Застосунок Дія змінив правила завантаження ковід-сертифіката
Ковід-сертифікат у "Дії", фото Мінцифри

Уряд спростив для громадян процес долучення ковід-сертифіката до документів у "Дії", тепер для цього не потрібно крутити головою.

Джерело: повідомлення Мінцифри, відеороз'яснення міністра Михайла Федорова

Деталі: Для завантаження сертифіката про вакцинацію відтепер не потрібен електронний підпис, зокрема, і Дія.Підпис, який вимагав підтвердження особи за допомогою серії фото. Саме цей процес часто видавав користувачам помилки, а жарти про біль у шиї після спроб підвантажити сертифікат вже стали мемами у мережі.

Чиновники нарешті вирішили спростити життя українцям і тепер електронний документ про вакцинацію проти ковід в "Дії" буде з'являтися автоматично, якщо надати згоду кліком.

Дослівно Мінцифри: "Створення сертифікату без підпису вже доступно в останньому оновленні застосунку, тож оновіть його. Відтепер українцям не потрібно мати е-підпис для того, щоб згенерувати COVID-сертифікат, як на порталі, так і у застосунку Дія - достатньо буде авторизації через BankID чи Mobile ID.

Для того, щоб отримати сертифікат у застосунку Дія, у вас має бути ID-картка чи біометричний закордонний паспорт. У іншому випадку, ви можете зробити це на порталі.

Як згенерувати сертифікат у застосунку: Необхідго авторизуватися, натиснути "Послуги" та обрати пункт "COVID-сертифікати" - "Отримати сертифікат".

Поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у "Дію".

Українська правда

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Теми: МінцифриДіявакцинація
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