У "червону" зону відправили ще одну область
Вівторок, 9 листопада 2021, 13:23
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила з 12 листопада Черкаську область у "червону" зону поширення коронавірусу.
Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов
Дослівно: "Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 12 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області".
Деталі: У "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.
Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
Це уже 18-й регіон в Україні, враховуючи столицю, який переходить у "червону" зону.
Нагадаємо:
- З 30 жовтня 15 українських областей стали "червоними" зонами поширення коронавірусу: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.
- Згодом з 1 листопада у "червону" зону відправили столицю - Київ.
- Із 8 листопада Волинську область віднесли у "червону зону" поширення коронавірусу.
Українська правда