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У "червону" зону відправили ще одну область

Вівторок, 9 листопада 2021, 13:23
У червону зону відправили ще одну область
ФОТО: Ельдар Сарахман УП

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила з 12 листопада Черкаську область у "червону" зону поширення коронавірусу.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов

Дослівно: "Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 12 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області".

Деталі: У "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Це уже 18-й регіон в Україні, враховуючи столицю, який переходить у "червону" зону.

 

Нагадаємо:

  • З 30 жовтня 15 українських областей стали "червоними" зонами поширення коронавірусу: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.
  • Згодом з 1 листопада у "червону" зону відправили столицю - Київ.
  • Із 8 листопада Волинську область віднесли у "червону зону" поширення коронавірусу. 

Українська правда

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Теми: Черкаська областьCovid-2019коронавірус
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