ЦВК визнала обраним 140-го "слугу народу" зі списку замість Верещук

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом Сергія Кострійчука від "Слуги народу" на місце Ірини Верещук, яка стала міністром.

Джерело: повідомлення ЦВК у Facebook

Дослівно: "Ірина Верещук стала віцепрем'єр-міністеркою — міністеркою реінтеграції тимчасово окупованих територій. Через дострокове припинення її повноважень (як народного депутата) Комісія визнала обраним іншого депутата.

На позачергових виборах 21 липня 2019 р. Сергій Кострійчук був під №140 у виборчому списку партії "Слуга народу".

Деталі: Кострійчук у команді СН з вересня 2018 року. На президентських і парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році – член вищої ради партії, у 2021 – став головою контрольно-ревізійної комісії.

Згідно з інформацією на сайті ЦВК, Кострійчук народився у 1985 році. Має вищу освіту і на час реєстрації у списку партії був безробітним і безпартійним. Проживав у смт Теплик Теплицького району Вінницької області.

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