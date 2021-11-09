В Україні прострочили і знищили пів мільйона доз AstraZeneca

Наприкінці жовтня МОЗ утилізувало 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, через те, що закінчився термін придатності.

Джерело: відповідь МОЗ на запит LIGA.net

Деталі: У відомстві уточнили, що на 1 листопада в Україні залишалося близько 500 тисяч доз AstraZeneca, термін придатності яких закінчувався 31 жовтня.

Їх через це вилучили із пунктів та центрів вакцинації.

МОЗ додало, що інформація про точну кількість прострочених доз буде відома після перерахунку препаратів у регіоні.

Наразі в Україні доступні ще сотні тисяч доз вакцини AstraZeneca, термін придатності яких спливає за кілька тижнів. До цього часу нею надалі вакцинуватимуть.

Нагадаємо: На Львівщині повідомили, що утилізують понад 40 тисяч доз AstraZeneca.

У вересні повідомлялося, що МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer, оскільки були порушені умови транспортування та зберігання.