Скандал із Kyiv Post: власник Аднан Ківан каже, що Офіс Зеленського не тиснув
Власник видання Kyiv Post Аднан Ківан заявляє, що ні на нього особисто, ні на редакцію видання не тиснули з Офісу президента стосовно зміни редакційної політики.
Джерело: Детектор медіа, яке цитує Ківана
Пряма мова: "Жодного тиску з боку Офісу президента на видання Kyiv Post і на Ківана Аднана не було. Дякувати Богу в Україні сьогодні є свобода слова!"
Деталі: Бізнесмен додав, що наразі триває переформатування видання. Усі технічні питання вирішуватимуть найближчими днями.
Водночас, це суперечить інформації джерел "Української правди" в редакції Kyiv Post. Зокрема, у заяві працівників, опублікованій на facebook-сторінці Анни Миронюк, йдеться, що всю команду примусово звільнили, а в редакцію видання спробували призначити сторонню людину, прихильну до іншої концепції розвитку.
Передісторія:
- 8 листопада на сайті видання з’явилась заява про тимчасову зупинку роботу "для перезавантаження". Водночас, працівники редакції повідомили, що видання закрили повністю, а їх позбавили доступу до сайту й сторінок у соціальних мережах.
- В Офісі президента сказали, що вони "неприємно здивовані" спробами пов’язати закриття видання із президентом Володимиром Зеленським.
- Посли європейських країн в Україні висловили занепокоєння через ситуацію довкола ймовірного закриття Kyiv Post.