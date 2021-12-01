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“Омікрон” може перевершити “Дельту” — голова інституту інфекційних захворювань ПАР

Середа, 1 грудня 2021, 02:35
“Омікрон” може перевершити “Дельту” — голова інституту інфекційних захворювань ПАР
EMMANUEL CROSET/AFP via Getty Images

Виявлений в Африці COVID-штам  "Омікрон" може бути імовірним кандидатом, що витіснить дуже заразний варіант "Дельта".

Джерело: очільник Національного інституту інфекційних захворювань Південної Африки Адріан Пурен у Reuters

Дослівно: "Ми думали, що перевершить Delta? Це завжди було питання, принаймні, з погляду передачі... можливо, саме цей варіант є варіантом".

Деталі: Пурен сказав, що ще зарано говорити про те, чи витісняє "Омікрон" "Дельту" в Південній Африці.

За його словами, що вчені повинні знати протягом чотирьох тижнів, якою мірою "Омікрон" може "обходити" імунітет, викликаний вакцинами або антитілами, і чи це призводить до гірших клінічних симптомів. Як повідомляється, неофіційні звіти лікарів, які лікували пацієнтів із COVID-19 у Південній Африці, свідчать, що "Омікрон", імовірно, викликає легкі симптоми - сухий кашель, лихоманку та нічну пітливість.

Якщо "Омікрон" виявиться ще заразнішим, ніж "Дельта", це призведе до різкого сплеску інфікування, що може тиснути на медичну систему.

Reuters пише, що "Дельта" викликала третю хвилю заражень COVID-19 у ПАР, пік якої досяг понад 26 тисяч випадків на день на початку липня. Очікується, що "Омікрон" викличе четверту хвилю: до кінця тижня кількість щоденних заражень перевищить 10 тисяч з приблизно 2270 у понеділок.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо

  • 25 листопада у ПАР виявилиновий варіант COVID-19 - B.1.1.529  – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.  Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант  B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус  більш заразним.
  • 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в B.1.1.529 - "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.
  • Станом на 30 листопада "Омікрон" виявили в Європі, Австралії, Північній Америці, Південній Америці.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусАфрика
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