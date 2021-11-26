Британія призупинила рейси з Африки через новий варіант COVID-19

У ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529 – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.

Джерело: Національний інститут інфекційних захворювань (NICD), AlJazeera, міністр охорони здоров'я ПАР Джо Фахла, Reuters з посиланням на Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії

Деталі: Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус більш заразним.

Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19.

Джо Фахла сказав, що цей варіант викликає "серйозну стурбованість" і стоїть за "експоненційним" збільшенням кількості зареєстрованих випадків, що робить його "серйозною загрозою".

Зокрема в ПАР було зареєстровано 22 позитивні випадки нового варіанту. Виявлені випадки та відсоток позитивних результатів тестування "швидко збільшуються" у трьох провінціях країни, включаючи Гаутенг, де знаходиться Йоганнесбург та столиця країни Преторія. Нещодавно виявлений спалах кластера сконцентрований в одному з вищих навчальних закладів Преторії.

Варіант також зафіксували у Ботсвані та Гонконгу серед мандрівників із Південної Африки.

У зв’язку з новим варіантом Британія припинила усі рейси з Південної Африки, Намібії, Зімбабве, Ботсвани, Лесото та Есватіні.

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