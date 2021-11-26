У нового штаму коронавірусу з Африки вищий ризик повторного зараження – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я встановила після консультацій, що в нового штаму коронавірусу, виявленого в Африці, вища ймовірність повторного зараження людини.

Джерело: BBC News, Reuters

Деталі: У ВООЗ додали, що новий штам віднесли до таких, чиї мутації насторожують. Йому присвоїли ім’я за грецькою абеткою "Омікрон".

Попередні дані свідчать, що він заразніший, а також має більший ризик повторного зараження людини, порівняно з іншими штамами.

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