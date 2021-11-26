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У нового штаму коронавірусу з Африки вищий ризик повторного зараження – ВООЗ

П'ятниця, 26 листопада 2021, 20:34
Фото: Getty Images

Всесвітня організація охорони здоров’я встановила після консультацій, що в нового штаму коронавірусу, виявленого в Африці, вища ймовірність повторного зараження людини.

Джерело: BBC News, Reuters

Деталі: У ВООЗ додали, що новий штам віднесли до таких, чиї мутації насторожують. Йому присвоїли ім’я за грецькою абеткою "Омікрон".

Попередні дані свідчать, що він заразніший, а також має більший ризик повторного зараження людини, порівняно з іншими штамами.

Передісторія: 

  • 25 листопада вчені виявили новий штам вірусу в Ботсвані в Африці. Доктор Том Пікок, вірусолог з коледжу Лондона, який першим помітив поширення нового штаму, описав комбінацію мутацій у варіанті як "жахливу" і назвав його "гіршим за всі інші".
  • Проти ночі 26 листопада Велика Британія призупинила все авіасполучення з країнами, розташованими в південній частині Африки, через новий загрозливий штам вірусу. Невдовзі до неї доєднались кілька інших європейських країн.
  • Удень 26 листопада офіційно підтвердили випадок зараження новим штамом у Бельгії.

Українська правда
Теми: ВООЗкоронавірусCovid-2019


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