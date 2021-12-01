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Війна на Донбасі: Російські найманці чотири рази порушили "тишу"

Середа, 1 грудня 2021, 06:29
Війна на Донбасі: Російські найманці чотири рази порушили тишу
ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

30 листопада на Донбасі було 4 порушення режиму припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, два порушення "тиші" були з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Нью-Йорка ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Південного противник стріляв двічі, використовуючи міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В бік Шумів російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як повідомляється, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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