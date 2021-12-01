МОЗ пояснило, що робити, коли в "Дії" не генерується ковід-сертифікат
Міністерство охорони здоров'я опублікувало детальне роз'яснення дій на випадок, якщо в застосунку "Дія" не генерується сертифікат про щеплення від коронавірусу.
Джерело: МОЗ у Facebook
Деталі:
Ви отримали статус "Немає даних про вас" після запиту на створення документу. У такому випадку треба робити наступне:
Якщо ви робили запит через мобільний застосунок "Дія", спробуйте повторити його через портал "Дія". Якщо і портал відповів, що "Немає даних про вас", зверніться до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення. Попросіть перевірити персональні дані:
- ПІБ українською та англійською мовами, як у паспортних документах.
- РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, який раніше називався індивідуальний податковий номер — ІПН).
- УНЗР — це унікальний номер запису, що вноситься про кожного громадянина України до Єдиного демографічного реєстру і допомагає зробити цифрову ідентифікацію людини.
- Дата народження, як у паспорті/свідоцтві про народження.
- Актуальний номер телефона, на якому можливо приймати і відсилати смс.
Якщо у вас є дитина віком до 18-ти років, то переконайтеся, що до її картки пацієнта внесені її, а не ваші, РНОКПП та УНЗР.
Також попросіть лікаря перевірити, чи немає дублів вашого профілю в системі або збігу із профілем іншої людини.
Ви отримали статус "Помилка при генерації сертифіката" після запиту на COVID-сертифікат:
Рекомендовано звернутися до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення, із запитом перевірити ваші персональні дані, які описані вище.
Ви отримали статус "Сертифікат про вакцинацію недоступний":
Якщо ви отримали 1 або 2 дози щеплення, то зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші дані внесли. Рекомендовано оновити мобільний застосунок, після цього надіслати запит на генерацію COVID-сертифіката повторно або зробити це через портал "Дія" — https://diia.gov.ua/.
Ви отримали статус "Сертифікат про вакцинацію недоступний" з таким текстом "Ви щепились не в Україні або дані про вакцинацію внесені не тим лікарем, який робив щеплення":
Якщо вакцинація проти COVID-19 була зроблена за межами України, сформувати COVID-сертифікат, який би врахував виконану вами вакцинацію, не є можливим. МОЗ наразі працює над такою можливістю.
Ви отримали статус "Номер партії вакцини помилковий":
Вам потрібно звернутися до лікаря, який провів щеплення і вніс медичний запис про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я, із запитом позначити внесені дані як помилкові і додати коректні дані повторно, без помилки. Без такої дії ви не зможете отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію і не отримаєте COVID-сертифікат.
Ви отримали статус "На жаль, сталася помилка":
Звертайтесь до технічної підтримки порталу та додатку "Дія".