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МОЗ пояснило, що робити, коли в "Дії" не генерується ковід-сертифікат

Середа, 1 грудня 2021, 12:32
фото: сайт "Дія"

Міністерство охорони здоров'я опублікувало детальне роз'яснення дій на випадок, якщо в застосунку "Дія" не генерується сертифікат про щеплення від коронавірусу.

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі:  

Ви отримали статус "Немає даних про вас" після запиту на створення документу. У такому випадку треба робити наступне:

Якщо ви робили запит через мобільний застосунок "Дія", спробуйте повторити його через портал "Дія". Якщо і портал відповів, що "Немає даних про вас", зверніться до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення. Попросіть перевірити персональні дані:

  • ПІБ українською та англійською мовами, як у паспортних документах.
  • РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, який раніше називався індивідуальний податковий номер — ІПН).
  • УНЗР — це унікальний номер запису, що вноситься про кожного громадянина України до Єдиного демографічного реєстру і допомагає зробити цифрову ідентифікацію людини.
  • Дата народження, як у паспорті/свідоцтві про народження.
  • Актуальний номер телефона, на якому можливо приймати і відсилати смс.

Якщо у вас є дитина віком до 18-ти років, то переконайтеся, що до її картки пацієнта внесені її, а не ваші, РНОКПП та УНЗР.

Також попросіть лікаря перевірити, чи немає дублів вашого профілю в системі або збігу із профілем іншої людини.

Ви отримали статус "Помилка при генерації сертифіката" після запиту на COVID-сертифікат:

Рекомендовано звернутися до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення, із запитом перевірити ваші персональні дані, які описані вище.

Ви отримали статус "Сертифікат про вакцинацію недоступний":

Якщо ви отримали 1 або 2 дози щеплення, то зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші дані внесли. Рекомендовано оновити мобільний застосунок, після цього надіслати запит на генерацію COVID-сертифіката повторно або зробити це через портал "Дія" — https://diia.gov.ua/.

Ви отримали статус "Сертифікат про вакцинацію недоступний" з таким текстом "Ви щепились не в Україні або дані про вакцинацію внесені не тим лікарем, який робив щеплення":

Якщо вакцинація проти COVID-19 була зроблена за межами України, сформувати COVID-сертифікат, який би врахував виконану вами вакцинацію, не є можливим. МОЗ наразі працює над такою можливістю.

Ви отримали статус "Номер партії вакцини помилковий":

Вам потрібно звернутися до лікаря, який провів щеплення і вніс медичний запис про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я, із запитом позначити внесені дані як помилкові і додати коректні дані повторно, без помилки. Без такої дії ви не зможете отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію і не отримаєте COVID-сертифікат.

Ви отримали статус "На жаль, сталася помилка":

Звертайтесь до технічної підтримки порталу та додатку "Дія".

Українська правда
Теми: Діявакцинація


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