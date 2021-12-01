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"Це неприйнятно": генсек НАТО про спроби Путіна встановлювати "сфери впливу"

Середа, 1 грудня 2021, 16:51
Це неприйнятно: генсек НАТО про спроби Путіна встановлювати сфери впливу
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР НАТО ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає категорично неприйнятною позицію, що великі геополітичні гравці у сучасному світі буцімто мають право на свою "сферу впливу" і право контролювати політику своїх менших сусідів, і тому Росія "не має права вето" щодо майбутнього членства України в НАТО. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції після другого дня зустрічі Північноатлантичної ради у Ризі.

Фраза про "російську сферу впливу" пролунала в одному із запитань від ЗМІ.

"Саме запитання відсилає до того, що є неприйнятним - що у Росії є "сфера впливу"(...), що Росія може контролювати, що мають або не мають робити її сусіди. Ми не хочемо повертатися до такого світу - де великі геополітичні гравці можуть встановлювати обмеження, що мають робити суверенні незалежні держави", - заявив Єнс Столтенберг. 

Він нагадав, що і його країна, Норвегія, є малою країною та має спільний кордон з Росією, і що він дуже радий, що свого часу не вважалося, що Росія має право вирішувати, що робити і чого не робити Норвегії.  

"Те ж саме - з Україною. Україна є незалежною суверенною країною з міжнародно визнаними кордонами… Ідея про те, що підтримка суверенної країни з боку НАТО це "провокація" - це просто неправильно. Це неповага до суверенітету і прагнень українського народу. Це каже більше про Росію, ніж про НАТО.

НАТО - це оборонний альянс. НАТО не є загрозою ні для кого. Але НАТО поважає рішення країн - як країн Балтії, Польщі, коли вона вирішила приєднатися до Альянсу, і поважає рішення України, яка прагне до членства в НАТО. Ми заявили, що Україна стане країною-членом, але, звісно, 30 країн-членів повинні будуть вирішити, чи Україна готова до членства", - зазначив Єнс Столтенберг. 

"Лише Україна і 30 союзників НАТО мають вирішувати, коли Україна буде готова приєднатися до Альянсу. У Росії немає права вето у цьому питанні, і немає права встановлювати "сфери впливу" і намагатись контролювати своїх сусідів", - наголосив генсек.

Нагадаємо, напередодні Єнс Столтенберг виступив зі схожою заявою, наголосивши, що Росія не має права втручатися у євроатлантичний шлях України. 

1 грудня президент Росії Владімір Путін заявив, що хоче "конкретних домовленостей" на папері із США та іншими членами НАТО про те, що Альянс не буде розширюватися на схід - вочевидь натякаючи на Україну та Грузію. 

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОПутін
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