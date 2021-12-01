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"Це неприйнятно": генсек НАТО про спроби Путіна встановлювати "сфери впливу"

Середа, 1 грудня 2021, 17:51

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає категорично неприйнятною позицію, що великі геополітичні гравці у сучасному світі буцімто мають право на свою "сферу впливу" і право контролювати політику своїх менших сусідів, і тому Росія "не має права вето" щодо майбутнього членства України в НАТО. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції після другого дня зустрічі Північноатлантичної ради у Ризі.

Фраза про "російську сферу впливу" пролунала в одному із запитань від ЗМІ.

"Саме запитання відсилає до того, що є неприйнятним - що у Росії є "сфера впливу"(...), що Росія може контролювати, що мають або не мають робити її сусіди. Ми не хочемо повертатися до такого світу - де великі геополітичні гравці можуть встановлювати обмеження, що мають робити суверенні незалежні держави", - заявив Єнс Столтенберг. 

Він нагадав, що і його країна, Норвегія, є малою країною та має спільний кордон з Росією, і що він дуже радий, що свого часу не вважалося, що Росія має право вирішувати, що робити і чого не робити Норвегії.  

"Те ж саме - з Україною. Україна є незалежною суверенною країною з міжнародно визнаними кордонами… Ідея про те, що підтримка суверенної країни з боку НАТО це "провокація" - це просто неправильно. Це неповага до суверенітету і прагнень українського народу. Це каже більше про Росію, ніж про НАТО.

НАТО - це оборонний альянс. НАТО не є загрозою ні для кого. Але НАТО поважає рішення країн - як країн Балтії, Польщі, коли вона вирішила приєднатися до Альянсу, і поважає рішення України, яка прагне до членства в НАТО. Ми заявили, що Україна стане країною-членом, але, звісно, 30 країн-членів повинні будуть вирішити, чи Україна готова до членства", - зазначив Єнс Столтенберг. 

"Лише Україна і 30 союзників НАТО мають вирішувати, коли Україна буде готова приєднатися до Альянсу. У Росії немає права вето у цьому питанні, і немає права встановлювати "сфери впливу" і намагатись контролювати своїх сусідів", - наголосив генсек.

Нагадаємо, напередодні Єнс Столтенберг виступив зі схожою заявою, наголосивши, що Росія не має права втручатися у євроатлантичний шлях України. 

1 грудня президент Росії Владімір Путін заявив, що хоче "конкретних домовленостей" на папері із США та іншими членами НАТО про те, що Альянс не буде розширюватися на схід - вочевидь натякаючи на Україну та Грузію. 

Теми: НАТОПутін


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