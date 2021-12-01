У "день перевороту" в Києві працюють понад 4,5 тисячі силовиків

1 грудня, у день, коли президент Володимир Зеленський анонсував "державний переворот", силовики несуть службу в посиленому режимі.

Джерело: патрульна поліція Києва

Деталі: Зазначається, що у Києві до роботи залучені понад 3000 правоохоронців і 1500 військовослужбовців Нацгвардії.

Вони закликають громадян з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки, не піддаватися на провокації та дотримуватися заявленого мирного формату проведення акцій.

Довідково: 1 грудня на 19:00 запланована мирна акція "Захисти Україну - зупини переворот", теми якої - "вагнергейт", паралізована робота КС та САП та інші.

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