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Корнієнко: В регіонах пропонують по 1 тис/день за держпереворот

Вівторок, 30 листопада 2021, 10:49
Олександр Корнієнко. Фото ВРУ

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня "готуються якісь підвози" людей до Києва і що мешканцям України пропонують по тисячі гривень/день за участь у "держперевороті".

Джерело: Корнієнко на брифінгу у парламенті 30 листопада, відповідаючи на питання, чи варто готуватися до держперевороту 1 грудня, про що заявляв президент

Пряма мова Корнієнка: "Чи варто готуватися вам (журналістам – ред), чи усім? Я би радив вам приїжджати раніше. Тому що в рамках перевороту можуть бути заблоковані просто проходи. Ну, так – є така думка.

Хоча, коли людей збирають у регіонах по тисячі гривень в день – то це якось на переворот менше схоже. Якщо вже люди не хочуть в перевороті брати участь безкоштовно – то це питання до "перевертачів". Хоча, ну зараз погода дуже погана, може, треба і тисячу давати, щоб люди так спромоглися".

Деталі: Перший віцеспікер додав, що інформація про пропоновану тисячу гривень у нього від правоохоронців.

Водночас він не зміг відповісти на питання, хто пропонує тисячу – опозиція чи олігархи, вказавши, що "є різна інформація".

Корнієнко нагадав, що наразі через держпереворот, який нібито готується, відкрите кримінальне провадження, а "ми (ймовірно, провладна партія – ред.) зі свого боку так тролимо опозиціонерів, які у нас отак збираються і не завжди можуть артикулювати, з якого приводу".

На запитання, чому не збирається РНБО через нібито підготовку держперевороту, перший віцеспікер сказав, що "РНБО збереться, коли треба буде".

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Передісторія:

  • 26 листопада під час зустрічі президента Володимира Зеленського із журналістами глава держави заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні і що в це питання готовий включитися олігарх Рінат Ахметов.
  • Ахметов відповів на заяви Зеленського про втягування бізнесмена у війну та держпереворот, назвавши це "суцільною брехнею".
  • Журналіст американського медіапроєкту Buzzfeed News Крістофер Міллер розповів про ймовірних організаторів державного перевороту в Україні. За його словами, спробу державного перевороту, про яку згадав Зеленський, готували офіцер російського ФСБ та три зрадники з МВС України, які перебувають у Криму.

Ірина Балачук, УП
Теми: Олександр Корнієнко мітингиСлуга народу


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