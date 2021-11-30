Корнієнко: В регіонах пропонують по 1 тис/день за держпереворот
Перший віцеспікер Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня "готуються якісь підвози" людей до Києва і що мешканцям України пропонують по тисячі гривень/день за участь у "держперевороті".
Джерело: Корнієнко на брифінгу у парламенті 30 листопада, відповідаючи на питання, чи варто готуватися до держперевороту 1 грудня, про що заявляв президент
Пряма мова Корнієнка: "Чи варто готуватися вам (журналістам – ред), чи усім? Я би радив вам приїжджати раніше. Тому що в рамках перевороту можуть бути заблоковані просто проходи. Ну, так – є така думка.
Хоча, коли людей збирають у регіонах по тисячі гривень в день – то це якось на переворот менше схоже. Якщо вже люди не хочуть в перевороті брати участь безкоштовно – то це питання до "перевертачів". Хоча, ну зараз погода дуже погана, може, треба і тисячу давати, щоб люди так спромоглися".
Деталі: Перший віцеспікер додав, що інформація про пропоновану тисячу гривень у нього від правоохоронців.
Водночас він не зміг відповісти на питання, хто пропонує тисячу – опозиція чи олігархи, вказавши, що "є різна інформація".
Корнієнко нагадав, що наразі через держпереворот, який нібито готується, відкрите кримінальне провадження, а "ми (ймовірно, провладна партія – ред.) зі свого боку так тролимо опозиціонерів, які у нас отак збираються і не завжди можуть артикулювати, з якого приводу".
На запитання, чому не збирається РНБО через нібито підготовку держперевороту, перший віцеспікер сказав, що "РНБО збереться, коли треба буде".
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Передісторія:
- 26 листопада під час зустрічі президента Володимира Зеленського із журналістами глава держави заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні і що в це питання готовий включитися олігарх Рінат Ахметов.
- Ахметов відповів на заяви Зеленського про втягування бізнесмена у війну та держпереворот, назвавши це "суцільною брехнею".
- Журналіст американського медіапроєкту Buzzfeed News Крістофер Міллер розповів про ймовірних організаторів державного перевороту в Україні. За його словами, спробу державного перевороту, про яку згадав Зеленський, готували офіцер російського ФСБ та три зрадники з МВС України, які перебувають у Криму.