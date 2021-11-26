Зеленський: Є інформація про підготовку держперевороту, Ахметова втягують у війну

Президент Володимир Зеленський каже, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні, і що в це питання готовий включитися олігарх Рінат Ахметов.

Джерело: глава держави під час пресмарафону 26 листопада

Деталі: Зеленський каже, що оточення втягує Ахметова в такий процес проти свого народу та президента, в інформаційну війну, мовляв, олігарх уже включився.

При цьому президент сказав, що "не вірить у держперевороти".

Пряма мова: "Ми отримали інформацію, що першого числа в нашій державі буде державний переворот. 1-2 грудня… Це не тільки агентурна інформація, а і звукова, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що буде залучено мільярд доларів тощо..

Я вважаю, що це підстава, образа для Ахметова, його втягують у війну проти держави Україна. Вважаю, що він розпочав її, вважаю, що це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу та обраного ним президента. Вважаю, що це його оточення втягує його в таку війну…

Я щодо цього дуже спокійний, я вважаю, він може про це не знати. Або знати. Я запрошую Ріната Ахметова на Банкову - послухати ту інформацію, якою можна поділитися. Або до відповідних органів…

Хочу сказати, що я не Янукович, бігти я нікуди не буду. І не Порошенко - на гибелі Небесної сотні... на бульдозер вилазити не буду… Буду в ці дні очікувати всіх, хто збирається. Буду працювати на Банковій".

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