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Зеленський: Є інформація про підготовку держперевороту, Ахметова втягують у війну

П'ятниця, 26 листопада 2021, 11:24
Зеленський: Є інформація про підготовку держперевороту, Ахметова втягують у війну
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський каже, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні, і що в це питання готовий включитися олігарх Рінат Ахметов.

Джерело: глава держави під час пресмарафону 26 листопада

Деталі: Зеленський каже, що оточення втягує Ахметова в такий процес проти свого народу та президента, в інформаційну війну, мовляв, олігарх уже включився.

При цьому президент сказав, що "не вірить у держперевороти".

Пряма мова: "Ми отримали інформацію, що першого числа в нашій державі буде державний переворот. 1-2 грудня… Це не тільки агентурна інформація, а і звукова, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що буде залучено мільярд доларів тощо..

Я вважаю, що це підстава, образа для Ахметова, його втягують у війну проти держави Україна. Вважаю, що він розпочав її, вважаю, що це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу та обраного ним президента. Вважаю, що це його оточення втягує його в таку війну…

Я щодо цього дуже спокійний, я вважаю, він може про це не знати. Або знати. Я запрошую Ріната Ахметова на Банкову - послухати ту інформацію, якою можна поділитися. Або до відповідних органів…

Хочу сказати, що я не Янукович, бігти я нікуди не буду. І не Порошенко - на гибелі Небесної сотні... на бульдозер вилазити не буду… Буду в ці дні очікувати всіх, хто збирається. Буду працювати на Банковій".

Передісторія: 

  • Раніше джерела "Української правди" повідомляли, що стосунки між президентом Володимиром Зеленським і олігархом Рінатом Ахметовим почали псуватися після прийняття закону про олігархів, звільнення спікера ВР Дмитра Разумкова і зміни манери спілкування представників Офісу з Ахметовим і його людьми.
  • Ахметов заперечував, що манера спілкування представників Офісу президента із ним та його людьми погіршила його стосунки з командою Володимира Зеленського, а також те, що його медіа стали більше критикувати владу через це.
  • 19 листопада представники влади, включаючи президента Володимира Зеленського та главу ОП Андрія Єрмака, не прийшли на ефір "Свободи слова Савіка Шустера", на якому мали обговорювати питання "вагнерівців" після публікації документів щодо спецоперації журналісткою Яніною Соколовою.  
  • Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що представники влади не пішли в ефір телепрограми обговорювати зрив спецоперації щодо "вагнерівців", бо то олігархічне телебачення, а запрошення туди – фейк та хайп.
  • Президентська партія "Слуга народу" вирішила більше не брати участі в ефірах на каналах олігарха Ріната Ахметова "Україна-24" та "Україна".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийАхметов
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