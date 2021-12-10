Бойовики на Донбасі відкрили вогонь по безпілотниках ОБСЄ

Місія ОБСЄ повідомляє про те, що на окупованих територіях бойовики намагалися збити її безпілотники.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Дослівно: "7 грудня, перебуваючи на північно-східній околиці н. п. Каштанове (непідконтрольний урядові, 13 км на північ від Донецька) та керуючи безпілотним літальним апаратом (БПЛА) малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося заздалегідь, спостерігачі чули 6 пострілів зі стрілецької зброї на відстані приблизно 550 м на північний захід.

За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА. Під час польоту цей БПЛА також зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння).

Того ж дня, перебуваючи орієнтовно за 1,5 км на північ від н. п. Круглик (непідконтрольний урядові, 31 км на південний захід від Луганська) та керуючи БПЛА малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося завчасно, спостерігачі чули 6 пострілів зі стрілецької зброї приблизно за 500 м на схід (за оцінкою, в напрямку літального апарата)".

Деталі: В обох випадках команди Місії приземлили БПЛА та залишили ці райони.

Крім того, патруль ОБСЄ повідомляє про зафіксвані 815 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, зокрема 146 вибухів.

У Луганській області СММ зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню, включаючи 10 вибухів невизначеного походження.