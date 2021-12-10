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Боевики на Донбассе открыли огонь по беспилотникам ОБСЕ

Пятница, 10 декабря 2021, 04:58
Боевики на Донбассе открыли огонь по беспилотникам ОБСЕ
фото: ОБСЕ

Миссия ОБСЕ сообщает о том, что на оккупированных территориях боевики пытались сбить ее беспилотники.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Дословно: "7 декабря, находясь на северо-восточной окраине н. п. Каштаново (неподконтрольный правительству, 13 км к северу от Донецка) и управляя беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 550 м к северо-западу.

По оценке, огонь вели в направлении БПЛА. Во время полета этот БПЛА также подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вследствие вероятного глушения).

В тот же день, находясь ориентировочно в 1,5 км к северу от н. п. Круглик (неподконтрольный правительству, 31 км юго-западнее Луганска) и управляя БПЛА малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 500 м к востоку (по оценке, в направлении летательного аппарата)".

Детали: В обоих случаях команды Миссии приземлили БПЛА и покинули эти районы.

Кроме того, патруль ОБСЕ сообщает о зафиксированных 815 нарушениях режима прекращения огня в Донецкой области, в том числе 146 взрывов.

В Луганской области СММ зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня, включая 10 взрывов неопределенного происхождения.

Украинская правда

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Темы: ДонбассвойнаОБСЕ
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