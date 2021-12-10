Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Боевики на Донбассе открыли огонь по беспилотниках ОБСЕ

Пятница, 10 декабря 2021, 05:58
фото: ОБСЕ

Миссия ОБСЕ сообщает о том, что на оккупированных территориях боевики пытались сбить ее беспилотники.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Дословно: "7 декабря, находясь на северо-восточной окраине н. п. Каштаново (неподконтрольный правительству, 13 км к северу от Донецка) и управляя беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 550 м к северо-западу.

По оценке, огонь вели в направлении БПЛА. Во время полета этот БПЛА также подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вследствие вероятного глушения).

В тот же день, находясь ориентировочно в 1,5 км к северу от н. п. Круглик (неподконтрольный правительству, 31 км юго-западнее Луганска) и управляя БПЛА малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 500 м к востоку (по оценке, в направлении летательного аппарата)".

Детали: В обоих случаях команды Миссии приземлили БПЛА и покинули эти районы.

Кроме того, патруль ОБСЕ сообщает о зафиксированных 815 нарушениях режима прекращения огня в Донецкой области, в том числе 146 взрывов.

В Луганской области СММ зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня, включая 10 взрывов неопределенного происхождения.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаОБСЕ
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"

Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей

Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией

Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость

Джонсон поговорил с Путиным об Украине, тот потребовал переговоров о НАТО

Еще две области выходят из "красной" зоны ковид-опасности

Все новости...
Донбасс
Эскалация России: Байден обсудил ситуацию с "Бухарестской девяткой"
Россия завела "Минск" и "Норманде" в тупик – ЕС
США не уговаривают Украину на частичную автономию Донбасса – Белый дом
Последние новости
23:15
фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"
22:26
Кулеба встретился с американским дипломатом, которая едет на переговоры в Москву
21:36
Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей
21:08
США могут увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО
20:54
КГГА разрешила Алиеву построить ТРЦ на месте книжного рынка на Петровке
20:47
Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией
20:31
Кулеба впервые пообщался с новой главой МИД Германии: обсудили Донбасс и "Северный поток-2"
20:30
Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость
20:05
Курс валют: гривня продолжает укрепляться
20:01
Боррель: ЕС готов к экономическим санкциям в случае усиления агрессии России
Все новости...