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Польща – у трійці світових лідерів за добовою смертністю від Covid

П'ятниця, 10 грудня 2021, 05:27
Польща – у трійці світових лідерів за добовою смертністю від Covid
фото: Ельдар Сарахман, УП

8 грудня у світі діагностували понад 604 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Росії (1 181), США (1 088), Польщі (562).

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Франції та Британії.

Зокрема, у США зафіксували майже 111 тисячі, у Франції – майже 57 тисяч і в Британії – майже 51 тисячу нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Польща. Україна – на 15 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Росії (1 181), США (1 088), Польщі (562).

 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція і Британія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Україна.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 241 742 067 осіб. Наразі нараховується понад 21 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 302 617 смертей від COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус
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