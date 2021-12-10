Польша – в тройке мировых лидеров по суточной смертности от Covid

8 декабря в мире диагностировали более 604 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (1181), США (1088), Польше (562).

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции и Британии.

В частности, в США зафиксировали почти 111 тысяч, во Франции – почти 57 тысяч и в Британии – почти 51 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Польша. Украина – на 15 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (1 181), США (1 088), Польше (562).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция и Британия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Украина.

За все время пандемии излечились от болезни 241 742 067 человек. В настоящее время насчитывается более 21 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 302 617 смертей от COVID-19.