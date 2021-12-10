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Коронавірус забрав життя більше 90 тисяч українців

П'ятниця, 10 грудня 2021, 07:18
Коронавірус забрав життя більше 90 тисяч українців

За добу 9 грудня в Україні зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 442 людини.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед тих, хто захворів у четвер, - 1 010 дітей та 214 медпрацівників.

Минулої доби ушпиталено 2 551 особу, летальних випадків – 442, одужали 24 456 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 543 684 особи;

одужало – 3 158 426 осіб;

померли – 90 343 людей;

проведено ПЛР-тестувань – 16 234 638.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019
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