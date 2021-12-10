Коронавірус забрав життя більше 90 тисяч українців
П'ятниця, 10 грудня 2021, 07:18
За добу 9 грудня в Україні зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 442 людини.
Джерело: МОЗ
Деталі: Серед тих, хто захворів у четвер, - 1 010 дітей та 214 медпрацівників.
Минулої доби ушпиталено 2 551 особу, летальних випадків – 442, одужали 24 456 пацієнтів.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 543 684 особи;
одужало – 3 158 426 осіб;
померли – 90 343 людей;
проведено ПЛР-тестувань – 16 234 638.
Українська правда